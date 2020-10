Ceden las lluvias pero baja la temperatura a 10º C en CDMX este jueves

El temporal de lluvias se aleja parcialmente de la Ciudad de México, producto del movimiento de masa fría que ha conllevado el frente de frío número 4. El pronóstico del clima CDMX hoy prevé cielos soleados pero con bajas temperaturas.

Este fenómeno ya se localiza hacia el sureste del país. Sin embargo, la masa de aire frío continúa provocando bajas temperaturas sobre entidades del norte, noreste, occidente, centro y oriente del país.

Las islas Galápagos reciben 36 nuevas tortugas gigantes nacidas en cautiverio Las tortugas, de entre seis y ocho años de edad y con un peso de tres a cuatro kilos y medio, fueron liberadas en su hábitat natural en la parte noroeste de la isla

Así estará el clima CDMX hoy

Para este jueves, las temperaturas bajarán considerablemente durante la madrugada y la mañana con niveles mínimos de 10º C.

Según The Weather Channel, la salida del sol después de mediodía provocará aumento de la temperatura hasta 22º C en la tarde. Para la noche, se espera que vuelva a bajar hasta 12º C.

Durante el viernes, se estima que las temperaturas lleguen a 7º C, por lo que se recomienda tomar previsiones.

En el siguiente gráfico entérate de las condiciones #Meteorológicas que se prevén para hoy y los próximos tres días en la #CDMX. pic.twitter.com/nnvauAtkxL — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 30, 2020

Así estará el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el frente de frío se extiende sobre la Península de Yucatán y el sureste del territorio.

En estas entidades ocasionará lluvias torrenciales, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas.

Asimismo, indicó el ente que una onda tropical se aproxima por el occidente del Mar Caribe.

Panorama meteorológico en México para este jueves 1 de octubre 2020:

Lluvias torrenciales con lluvias puntuales extraordinarias: Chiapas (norte) y Tabasco.

Chiapas (norte) y Tabasco. Lluvias intensas con lluvias puntuales torrenciales: Campeche.

Campeche. Lluvia muy fuerte con lluvias puntuales intensas : Veracruz (sur), Yucatán y Quintana Roo.

: Veracruz (sur), Yucatán y Quintana Roo. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Oaxaca (oriente).

Oaxaca (oriente). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Guerrero.

Guerrero. Intervalos de chubascos: Michoacán.

Michoacán. Lluvias aisladas: Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México y Puebla.

Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México y Puebla. Evento de “Norte” con rachas de 70 a 80 km/h en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2 a 4 metros de altura significativa en el Golfo de Tehuantepec, con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura significativa en las costas de Veracruz (sur) y Tabasco, en el sur del Golfo de México y la Sonda de Campeche, con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura significativa en las costas de Yucatán y Quintana Roo.

con rachas de 70 a 80 km/h en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2 a 4 metros de altura significativa en el Golfo de Tehuantepec, con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura significativa en las costas de Veracruz (sur) y Tabasco, en el sur del Golfo de México y la Sonda de Campeche, con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura significativa en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Rachas de viento de 50 a 60 km/h : Chihuahua (norte), Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

: Chihuahua (norte), Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Temperaturas máximas de 40°C a 45°C: Baja California y Sonora.

Baja California y Sonora. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. Temperatura mínima para el viernes de -5 a 0°C con heladas : Zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

: Zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Temperaturas mínimas para el viernes de 0 a 5°C y posibles heladas: Zonas montañosas de los estados de San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Veracruz.

También le puede interesar: