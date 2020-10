Pandemia frena marcha por el 2 de octubre; convocan sólo a mitin

El Comité 68 Pro-Libertades Democráticas canceló la marcha en conmemoración de la masacre en Tlatelolco debido a la situación que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus.

"En tiempo de pandemia sería muy riesgoso marchar por la aglomeración de personas; quizá tomar sana distancia sería casi imposible", declaró para Publimetro, Romeo Cartagena, integrante del comité organizador de la conmemoración.

No obstante, para recordar a las víctimas de 1968 realizarán un mitin presencial en la Plaza de las Tres Culturas. "La decisión fue tomada por una coordinación de más de 20 organizaciones. Estuvimos evaluando por más de dos meses de reuniones virtuales cuál era lo pertinente ante la pandemia y decidimos llamar a un mitin", señaló Cartagena.

A su vez, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el movimiento será apoyado con filtros sanitarios, pero no habrá presencia policiaca en atención a la demanda de los participantes en el mitin.

En este sentido, el activista declaró que se trata de una manifestación pacífica, por lo que la presencia de policías no es necesaria. "No va a haber presencia policial, lo estamos pidiendo expresamente, es una demanda inclusive histórica del movimiento del 68 que no haya policías y lo decimos inclusive como una consigna, una manifestación pacífica es una manifestación sin policías. No vamos a permitirlo, ya se los pedimos a ellos y están de acuerdo que no haya policías en la Plaza. Es un derecho de nosotros y el movimiento se cuida asimismo, no necesitamos policías, porque la propia presencia policial es violenta".

Prevén otras movilizaciones

Pese a que el Comité 68 convocó a no marchar, la jefa de gobierno de la CDMX prevé que otros contingentes se movilicen e intenten llegar al Zócalo como tradicionalmente se hace en esta fecha, por lo que las autoridades capitalinas mantendrán el despliegue policiaco de por lo menos mil policías.

Asimismo, no se retirarán los filtros de accesos y salidas de las calles Madero, 20 de Noviembre, 5 de Febrero, Tacuba, 5 de Mayo, ni la vigilancia en Pino Suárez y Eje Central, con la finalidad de resguardar a manifestantes y ciudadanos que estén ahí en ese momento.

Cinco mil personas acudirían a mitin

El Comité 68 estima una asistencia al mitin de alrededor de cinco mil personas, cifra menor que la que marchó en 2019, cuando se calcularon 10 mil asistentes en aquella movilización.

"Van a asistir cinco mil personas, en la medida de lo posible manteniendo la sana distancia. Creemos que hay una conciencia mayor desde que cuando recién se desató esta pandemia. Apostamos a que los asistentes sean consientes", precisó Cartagena.

PROGRAMA

10:00 horas: Guardia de Honor.

Guardia de Honor. 14:00 horas: Creación del Caracol de la Paz, creado con decenas de zapatos que serán colocados en forma de caracol y que después serán donados.

Creación del Caracol de la Paz, creado con decenas de zapatos que serán colocados en forma de caracol y que después serán donados. 17:00 horas: Arranca mitin.

Arranca mitin. 18:10 horas: Un minuto de silencio.

CIFRA

52 años

se cumplen de la masacre en Tlatelolco

