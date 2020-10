Covid-19 pausa iniciativa de gratuidad en reconstrucción mamaria

La pandemia del coronavirus puso freno a la iniciativa presentada ante el Congreso de la Ciudad de México, que propone que la reconstrucción mamaria sea reconocida como un derecho de mujeres pacientes con cáncer de mama.

Un 10% del cáncer de mama es hereditario: IMSS En Puebla, es el padecimiento oncológico más frecuente, seguido de cáncer de estómago, colon y recto, entre otros.

"La iniciativa se encuentra en pausa debido a la crisis sanitaria por la que atraviesa el país" declaró para Publimetro, el diputado morenista Nazario Norberto Sánchez, quien presentó el proyecto de reforma en agosto pasado.

Norberto Sánchez consideró que en octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama que se celebra en todo el mundo, sería bueno que fuera atendida la propuesta.

"Le pedimos a la Comisión de Salud que haga una sesión virtual y apruebe o rechace las iniciativas que le corresponden estudiar. Sobre todo en ese mes ojalá lo pudiera aprobar".

Explicó que lo que plantea la iniciativa es que la reconstrucción mamaria sea reconocida como parte integral del tratamiento al que tengan derecho todas las mujeres pacientes con cáncer de mama y que hayan tenido que pasar por una intervención de mastectomía, misma que deberá ser totalmente gratuita en los servicios de salud pública de la capital.

Tercera causa de muerte en CDMX

El legislador recalcó que en la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, tan sólo en 2016, el cáncer de mama ocupó la tercera causa de muerte y la primera a nivel nacional con un 25.5%, por cada 100 mil mujeres de 25 años o más.

Además, destacó que, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes relacionadas con esta causa, al tiempo que América Latina ocupa la segunda causa de muerte con más de 462 mil casos nuevos y casi 100 mil muertes al año.

Por tales cifras, Norberto Sánchez dijo el proyecto de reforma, especifica que el Congreso de la Ciudad de México deberá dotar los recursos necesarios dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, para que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México cuente con la infraestructura física e insumos suficientes y necesarios, así como con los recursos humanos para dar cumplimiento al presente decreto.

"Propusimos eso, la gratuidad para todas aquellas personas que no cuentan con la economía suficiente. En las redes sociales me piden muchas mujeres que no tienen la economía que son humildes que proponen esa cuestión dicen que sale muy caro reconstruir, es una petición de las mujeres de esta ciudad y sobre todo en mi alcaldía Gustavo A. Madero", precisó el legislador.

CIFRA

458 mil

muertes se registran cada año por cáncer de mama

LAS CLAVES

Primera causa de muerte en México

15 mujeres mueren al día

Cada 30 segundos se diagnostica un caso en el mundo

Una de cada ocho mujeres tiene o va a desarrollar este cáncer