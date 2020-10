Cultura.- Aitana y Sebastián Yatra rinden tributo a Alejandro Sanz en Corazón sin vida

MADRID, 2 (CulturaOcio)

Aitana y Sebastián Yatra acaban de lanzar 'Corazón sin vida', la esperada colaboración entre los dos artistas. Una canción con la que rinden tributo al icónico tema de Alejandro Sanz, 'Corazón partío'. "Nos inspiró muchísimo", declara la cantante de 'Lo malo'.

"Se nos ocurrió meter un fragmento […] Fue decir eso y empezar a escribir rapidísimo. Fue muy inspirador permitirnos el lujo de poner una parte de un pedazo de canción como es la de Corazón partío", declaró Aitana en una entrevista para Europa FM.

Ambos cantantes han contado cómo fue el proceso de composición del tema, en el Aitana tenía muy claro que quería contar con Yatra. "Teníamos un minuto y poco de la canción y ya sabía que tenía que ser una colaboración. Entonces, pensé en Sebastián directamente y se la pasé. Lo vi muy claro", revela la artista de San Clemente de Llobregat.

Esta colaboración cuenta, además, con la bendición expresa de Sanz. "Antes de pasarle la canción a Sebastián, se la pasó a Alejandro Sanz", detalla Aitana. "Estaba muy ansioso por si, de repente, no le gustaba", añade Yatra. Afortunadamente, tuvo el visto bueno del cantante. "Me dijo que le había gustado muchísimo y que para adelante", manifiesta la artista.

Aunque 'Corazón sin vida' es una colaboración muy esperada entre Aitana y Sebastián Yatra, no es el tema inédito que ya habían grabado y que aún no ha salido publicado. "Es una canción muy buena, pero no vimos el momento de sacarla, porque es una balada […] No sabíamos cuando podía salir", explica la cantante.