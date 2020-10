EEUU.- Trump anuncia que se sometió a una prueba de coronavirus después de que su asistente personal diera positivo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que tanto él como la primera dama, Melania, se han sometido a una nueva prueba de coronavirus, después de conocer que su asistente personal Hope Hicks, diera positivo.

"Ha dado positivo, me acabo de enterar. Ella es una trabajadora ardua. Usa mascarilla muchas veces pero ha dado positivo", ha dicho Trump durante una entrevista para FOX News.

"Me he hecho una prueba. Ya veremos, porque pasamos mucho tiempo juntos, y la primera dama también se la ha hecho", ha continuado el presidente estadounidense, quien ha dicho que no sabe si tendrá que entrar en cuarentena o no.

Hicks, quien ejerce como directora de comunicación del presidente y forma parte de su séquito más cercano, habría dado positivo este jueves tras regresar de Minnesota, donde Trump celebró un mitin después del debate electoral del martes contra Joe Biden, según apuntó la agencia de noticias Bloomberg.

Si bien Trump se ha sometido casi semanalmente a pruebas de coronavirus desde el principio de la pandemia, esta no es la primera vez que se realiza una de urgencia, después de que uno de sus asistentes diera positivo.

En mayo, uno de ellos, un miembro de las Fuerzas Armadas que trabaja en la Casa Blanca, cuya identidad no fue revelada, ya provocó que Trump se sometiera a la prueba, junto al vicepresidente, Mike Pence.