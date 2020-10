Kenia.- El partido gubernamental de Kenia recomienda el cese del vicepresidente como 'número dos' de la formación

Kenyatta descarta aprobar que EEUU lleve a cabo ataques con drones contra Al Shabaab en el país

El partido gubernamental de Kenia, el Partido del Jubileo, ha anunciado este viernes que el vicepresidente, William Ruto, no es bienvenido en la sede de la formación y ha recomendado su cese como 'número dos' de la formación, un día después de irrumpir en las oficinas con más de 30 parlamentarios para actuar contra los "bandidos".

"No podemos dejar el partido en manos de bandidos. Vendré aquí al menos una o dos veces a la semana para planear los asuntos del partido", dijo Ruto, en lo que miembros del Jubileo han descrito como un "intento de golpe" ante la ausencia del presidente, Uhuru Kenyatta, quien se encuentra en una visita oficial en Francia.

En este sentido, el secretario general de la formación gubernamental, Raphael Tuju, ha querido "dejar claro" este viernes que "se sirve a un presidente cada vez". "El vicepresidente, autoproclamado candidato presidencial de cara a 2022, no tendrá autorizado usar la sede del partido como centro de operaciones para su campaña y para intimidar a nadie", ha agregado.

"Hemos visto con tristeza el desafío maleducado y constante ante la visión del presidente por parte de su principal asesor constitucional, el vicepresidente William Ruto", ha lamentado, según ha informado el diario keniano 'The Star'.

El incidente del jueves marcó la tercera visita de Ruto a la sede del Jubileo en dos semanas con el argumento de intentar recuperar el control de la formación ante "cárteles y entrometidos" a los que acusa de haber cooptado la formación.

Durante los últimos meses han aumentado las diferencias entre ambos políticos y diversos altos cargos cercanos a Ruto han sido cesados de sus cargos, en lo que diversos medios kenianos interpretan como los preparativos de Kenyatta para su salida del cargo en las elecciones de 2022, a las que no podrá presentarse.

En este sentido, el propio Kenyatta minimizó el jueves en una entrevista a la cadena de televisión France 24 las informaciones sobre el aumento de las tensiones con el vicepresidente, con quien unió fuerzas primero como acusados por el Tribunal Penal Internacional (TPI) y posteriormente de cara a las últimas elecciones en 2013.

"Siempre he mantenido muy claramente (…) que tenemos una agenda como Gobierno que queremos completar", manifestó, al tiempo que incidió en que "no es momento de empezar campañas" de cara a las presidenciales de 2022, a las que no será candidato.

"Mi intención es hacer todo lo posible para unir al pueblo de Kenia para garantizar que las próximas elecciones no sean tensas o unas que lleven a una potencial crisis", explicó. "Por eso contacté con los opositores para decir que tenemos una responsabilidad compartida, como líderes del país, para trabajar juntos y determinar por qué hay tensiones, a veces a niveles terribles como en 2007", agregó.

"SE INTENTA UNIR A LA GENTE"

Así, Kenyatta sostuvo que "quizá hay algunos que sienten que el hecho de que contacte con la oposición busca darles de lado, como William Ruto", si bien hizo hincapié en que "al contrario, lo que se intenta es unir a la gente y acordar sobre los puntos de división".

"De esta forma, después estaremos en una posición de celebrar unas elecciones en las que el pueblo de Kenia puedan elegir al líder y tener un sistema más inclusivo y que los resultados sean aceptados", arguyó, antes de negarse a pronunciarse sobre si Ruto se ha pronunciado contra esta vía.

"Espero que los que están en mi partido político trabajen conmigo para garantizar que logramos esto para Kenia, para nuestro pueblo. Espero que seamos capaces de trabajar por este fin, no sólo conmigo y mi vicepresidente, sino con todos", manifestó.

En este sentido, el presidente keniano recalcó su compromiso con "este proceso, la paz, la estabilidad y la prosperidad" de la población keniana. "Una vez que superemos esa colina, empezaremos a hablar de posiciones electorales", añadió.

Kenyatta resaltó además que, "si logra esto, habrá logrado lo que soñó para el país" y volvió a descartar presentarse a un tercer mandato en 2022 o al cargo de primer ministro si se modifica la Constitución para crearlo. "Prefiero venir a disfrutar de vacaciones en Francia todos los veranos", ironizó.

DISOLUCIÓN DEL PARLAMENTO

En otro orden de cosas, Kenyatta evitó pronunciarse sobre la recomendación del presidente del Tribunal Supremo, David Maraga, de disolver el Parlamento por la falta de una legislación sobre cuotas de género prevista en la Constitución aprobada en 2010, que contemplaba que ningún genero podría superar los dos tercios del Parlamento del país en un plazo de cinco años.

La recomendación de Maraga fue suspendida la semana pasada por un juez que argumentó que antes de disolver el Parlamento y convocar elecciones hay que revisar la "constitucionalidad" de la solicitud trasladada al presidente del país.

Por ello, Kenyatta dijo no creer que haya que hacer comentarios sobre la situación debido a que está en los tribunales. "No es algo que me gustaría hacer (disolver el Parlamento), pero esperaremos a ver el resultado del proceso judicial", mantuvo.

El presidente, que dijo "lamentar" que no se haya logrado alcanzar la cuota de representatividad de las mujeres, apuntó sin embargo que "hay que entender que el espíritu de la Constitución era el de progresar hacia eso".

"Tenemos que lograr un equilibrio entre el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes y la necesidad de que seamos capaces de tener una paridad de género", arguyó.

"En una sociedad democrática no es algo fácil de conseguir. Hay países como Estados Unidos y creo que incluso Francia, que aún no han logrado ese objetivo particular. Estamos intentando llegar ahí", explicó.

DESCARTA ATAQUES CON DRONES CONTRA AL SHABAAB EN KENIA

Por último, Kenyatta subrayó en su entrevista a France 24 que no dará autorización a que Estados Unidos lleve a cabo ataques con drones contra miembros del grupo yihadista somalí Al Shabaab en el interior del país, al tiempo que manifestó que aún no ha recibido una petición en este sentido.

Según unas informaciones publicadas en septiembre por el diario estadounidense 'The New York Times', el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) había pedido competencias para ejecutar bombardeos contra supuestos miembros del grupo en el este de Kenia, donde Al Shabaab ha llevado a cabo ataques y atentados.

Esta petición habría sido formulada a raíz de un ataque ejecutado en enero por Al Shabaab contra una base militar en Kenia en la que hay desplegados militares estadounidenses que se saldó con la muerte de tres soldados del país norteamericano.

Sin embargo, Kenyatta dijo que "la autorización es para bombardeos con drones contra bases terroristas en Somalia". "Quiero ser muy claro. No hay una situación así. Tenemos incursiones terroristas, pero no tenemos bases terroristas en Kenia", puntualizó.

Así, indicó que "Estados Unidos ni ha solicitado autoridad para lanzar bombardeos en Kenia". "No creemos que sea necesario", defendió, antes de agregar que "durante los últimos dos años, las fuerzas de seguridad kenianas, trabajando con socios internacionales, han reducido en gran medida, no que se haya concluido, los ataques en la frontera".

"No es que la amenaza esté completamente eliminada, pero hemos hecho grandes progresos", explicó Kenyatta, quien reiteró que "no hay intención, ni de Estados Unidos ni de Kenia, para que haya bombardeos de drones en territorio keniano".

El presidente keniano rechazó además pronunciarse sobre una posible retirada de las tropas kenianas desplegadas en Somalia para combatir contra Al Shabaab. "Es imposible decirlo. Estaremos en Somalia, trabajando con la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) y la comunidad internacional, hasta que llegue el momento", zanjó.