Chile.- La oposición de Chile piden dimisiones tras empujar un carabinero a un manifestante al río en Santiago

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La oposición de Chile han criticado el ataque de un policía a un joven manifestante de 16 años que fue empujado al río Mapocho en Santiago de Chile y ha pedido la dimisión del general director de Carabineros, Mario Rozas, y ha anunciado una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.

El viernes en el puente de Pío Nono, en las cercanías de Plaza Italia, un carabinero empujó a un joven de 16 años al río Mapocho, según registros audiovisuales difundidos recogidos por la prensa chilena. El joven sufrió múltiples heridas.

"A raíz de este lamentablemente hecho ya tomamos la decisión como bancada sobre tres puntos: la remoción inmediata del General Director de Carabineros, debe irse ahora, no se puede esperar más. Mientras eso no suceda nosotros no vamos a aprobar la partida del presupuesto 2021 para Carabineros. Y en tercer lugar, vamos a presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez", ha explicado el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento, Luis Rocafull.

Asimismo, el diputado socialista ha anunciado que presentarán una querella "contra quienes resulten responsables de este repudiable y criminal incidente".

"En este minuto estamos conversando junto a los otros partidos de la oposición sobre los matices de esta acusación porque entiendo que esto será presentado por la oposición en su conjunto", ha añadido Rocafull.

Otras voces de la oposición han planteado que Carabineros "requiere de una refundación total para estar acorde con una democracia que pone en el centro la dignidad y los derechos humanos".