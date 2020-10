Fútbol.- Koeman: "Queremos a Eric García, pero no sé si podremos lograrlo"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha reconocido que hay "interés" en incorporar al jugador del Manchester City Eric García, ya que el equipo está "justito" de centrales, aunque no sabe si podrán "lograrlo", y ha asegurado que depende del propio Ousmane Dembélé tener minutos en el equipo, ya que hay "mucha competencia arriba" y ahora mismo Ansu Fati está "por delante".

"Faltan pocos días. Es verdad que queremos tener a ese jugador aquí, porque tenemos 3-4 centrales y está justito. No puedo opinar más. He visto los comentarios de Pep desde el City. Ojalá lo consigamos, pero el tema económico del club es complicado. Hay interés, pero no sé si podremos lograrlo", declaró en rueda de prensa. "Hay dos posiciones en el equipo donde nos viene bien tener un jugador más: central y '9"", confesó.

Sobre el futuro del delantero francés Ousmane Dembélé, considera que jugar o no depende de él. "Siempre intento sacar el máximo rendimiento del equipo, y si hay cambios, es por algo. Si Pedri ha entrado en los dos partidos es porque se merece entrar por su trabajo y rendimiento en los entrenos. Trincao se merece entrar, Pedri se merece entrar… Dembélé es otro jugador, es más profundo y el otro día necesitábamos más ayuda defensiva. Es jugador del Barça y depende del pensamiento del jugador. No he hablado claramente con él sobre su futuro. Quedan un par de días", explicó.

"Tenemos mucha competencia arriba, hay mucha calidad. Puede jugar de izquierda o derecha, está Ansu, Conrad, Trincao, Griezmann… De momento, Ansu está delante de Dembélé. Si un jugador está descontento, que me hable. Quiero tener gente contenta; pueden estar cabreados porque no juegan, pero si no quieren estar aquí, que me hablen. Él no me ha dicho nada. Voy a contar con Ousmane y va a tener opciones de jugar", prosiguió.

Por otra parte, Koeman se rindió al trabajo de Philippe Coutinho. "Es muy buen jugador. Ha aprendido mucho en Inglaterra, muchísimo en su estancia en el Bayern de Múnich, y trabaja muy bien. Mi trabajo es sacar el máximo rendimiento de cada jugador, y eso empieza por poner a los jugadores en su sitio, por eso tiene más confianza. Todo empieza con la calidad del jugador, y Coutinho es un gran jugador", expuso.

También quiso poner fin a las dudas sobre Leo Messi. "Desde el primer día, Leo ha entrenado bien, ha hecho lo máximo, no tengo ninguna queja. Hizo una demostración ante el Celta: como capitán ha ayudado al equipo a jugar desde atrás y con uno menos en el campo ayudó a quedarse con el balón. He visto a Leo desde fuera muchos partidos y siempre ha sido el mejor del mundo. Es un ejemplo tenerle como capitán", aseguró.

"HEMOS MEJORADO EN EL ASPECTO FÍSICO"

Sobre el duelo de este domingo, Koeman advirtió del peligro del conjunto de Julen Lopetegui, aunque se mostró confiado. "Sabemos que el Sevilla es un equipo fuerte que aspira todas las temporadas a muchas cosas, con un muy buen entrenador. Es un partido complicado, pero si estamos en casa como en los dos últimos partidos del campeonato, tenemos muchas cosas a nuestro favor. Será una lucha, pero confiamos en nosotros mismos", manifestó.

Además, se mostró contento con la adaptación del equipo al nuevo sistema. "Solo llevamos cinco semanas y este sistema de juego es algo diferente, un 4-2-3-1. Necesitamos tiempo, pero estamos trabajando bien. En el partido contra el Celta sufrimos con uno menos sobre el campo, pero hicimos bien tácticamente la segunda parte. El equipo tenía muchísimas ganas, y eso me encanta: en cualquier circunstancia, hace el máximo", subrayó.

"Si hablo de esta temporada, no son críticas a lo que ha pasado últimamente. Busco intensidad en los entrenos, porque se entrena como se juega. Mi trabajo es preparar a nuestros jugadores y que sepan lo que tenemos que hacer; tenemos que jugar como equipo, cosas tácticas. Hemos mejorado en el aspecto físico y se nota el cambio en el ambiente. Disfrutamos de nuestro trabajo y exigimos al máximo día a día", concluyó.

"Siempre se pueden mejorar cosas, pero en general estoy contentísimo. El trabajo que hacen los jugadores es con la máxima ambición, están abiertos a escuchar cambios de sistema, la actitud es fundamental. Ojalá que sigamos así", continuó.

Tras estrenarse ante Villarreal y Celta, al cuadro azulgrana le espera otro adversario duro en un inicio de curso potente. "Lo mejor es empezar fuerte, es donde se ve cómo está el equipo. Hemos tenido dos rivales de mucha calidad, hemos sufrido el otro día. Hay que destacar el trabajo del equipo de jugar con uno menos. El Sevilla tiene mucha garra, tenemos que estar muy bien. Encontrar equipos fuertes nos hace saber dónde estamos nosotros", analizó.

El preparador culé no pudo confirmar si en el encuentro podrá estar Sergiño Dest. "Ojalá que pueda estar, pero si no, tiene que esperar. Es un jugador muy bueno, queremos tener gente joven para el futuro del club. Ha jugado muchos partidos al máximos nivel, da competencia por parte derecha e izquierda. Defensivamente y ofensivamente tiene mucha calidad", indicó.

En otro orden de cosas, se mostró contento con la suerte que les ha deparado el sorteo de la Champions, en un grupo junto a la Juventus, el Dinamo de Kiev y el Ferencvaros. "Podemos estar contentos, no confiados. En principio, con la Juventus somos los más fuertes, pero hay que jugar partido a partido. Vamos a tener un calendario muy apretado y vamos a prepararnos. En general, podemos estar contentos", apuntó.

Por último, tras bromear con que se escogería a sí mismo si tuviese que quedarse con un jugador del 'Dream Team' para jugar en el actual, advirtió que "no se puede comparar épocas". "Tuvimos un buen equipo, pero también perdimos partidos de niños. Hoy en día este equipo es muy bueno, quieren aprender, jugar, disfrutan del fútbol. Estamos aquí para ayudar al club y a los jugadores", concluyó.