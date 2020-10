Fútbol/Primera.- Previa del Levante - Real Madrid

Otro 'hueso' para probar al campeón

El Real Madrid visita a un Levante que también le derrotó antes del parón y que le ha dado algún disgusto más en los últimos años

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid volverá a tener enfrente un rival que se le ha atragantado en los últimos años cuando visite este domingo (16.00 horas) al Levante, otro equipo que fue capaz de batirle antes del parón por el coronavirus la pasada temporada y que le ha opuesto mucha resistencia en sus últimos enfrentamientos.

No guarda un buen recuerdo Zinédine Zidane de su último choque con el conjunto 'granota'. El pasado 22 de febrero caía por la mínima, entregaba el liderato al FC Barcelona, que recuperaría la semana siguiente, y perdía de nuevo por lesión a Eden Hazard, a cuatro días de recibir además al Manchester City en el Bernabéu en lo que fue un tramo complicado de temporada.

De este modo, el conjunto de Paco López volvía a arañar algo positivo ante el madridista, al que le ha costado batir al equipo valenciano en las últimas temporadas y que cuando lo ha hecho ha sido de forma ajustada. En este sentido, el técnico francés tampoco puede olvidar que en el ultimo año de su primera etapa en el banquillo merengue no pudo ganar ninguno de los dos partidos ligueros (1-1 y 2-2).

Por ello, llega advertido ante un rival que suele competir bien sobre todo contra los 'grandes' y que, tras hacerlo en sus tres encuentros a domicilio, juega por fin como local, aunque no en su Ciutat de València, sino en el Estadio de la Cerámica, un recinto donde, curiosamente, el Real Madrid no ha ganado en sus tres últimas visitas, todas ellas saldadas por 2-2.

Además, el arranque del actual campeón tampoco ha dejado buenas sensaciones, más allá quizá de los primeros 45 minutos en su debut en el Reale Arena porque ante el Betis y el Valladolid, otros dos equipos que han sabido incomodarle en últimamente, sufrió mucho para sacar los tres puntos y su fútbol dejó mucho que desear. Todo ello aumenta el optimismo del Levante para dar otra sorpresa.

Zidane afronta también este tercer partido en ocho días con la mala noticia del aumento de la enfermería, que ha afectado además a jugadores claves en cada una de las parcelas del equipo. En el Villamarín perdió a Toni Kroos, en la víspera del duelo ante el Valladolid al deseado Hazard, este viernes a Dani Carvajal y el sábado al teórico sustituto del de Leganés, Álvaro Odriozola.

Todo esto añade más incertidumbre a los planes de un 'Zizou' que ha empezado el campeonato tocando muchas teclas y sin repetir once, usando ya a 21 jugadores, y sólo Courtois, Ramos, Varane y Benzema ha sido titulares siempre. Este cuarto encuentro debe servir para confirmar si sigue apostando por poner juntos a Benzema y Jovic, o si opta sólo por el francés, que de momento no está tan entonado hacia la portería rival como el año pasado y aún no se ha estrenado.

A partir de ahí, Zidane ha manejado varias alternativas, pero en ningún caso el 4-3-3, que solía ser su esquema más habitual. De momento, está rotando a sus piezas sobre todo en el centro del campo y lo más probable es que pueda volver al once Martin Odegaard, titular ante la Real y el Betis, y sin minutos el miércoles.

PACO LÓPEZ PUEDE MODIFICAR SU DEFENSA

La configuración en el centro del campo debería marcar el frente ofensivo, teniendo en cuenta que el Levante es un equipo fuerte en el medio donde cuenta con jugadores como José Campaña, convocado por la selección nacional, Bardhi o Radoja.

Y si el técnico madridista opta por no poner a sus dos '9', el abanico de opciones es muy amplio con Vinicius, Asensio o un Rodrygo que tras ser titular en el debut no ha vuelto a tener ni un minuto, mientras que Nacho, Mendy a banda cambiada o Lucas Vázquez son sus opciones para el lateral derecho.

Enfrente, un Levante que ha empezado LaLiga Santander con cierta irregularidad y jugando siempre como visitante en tres feudos complicados como Mestalla, El Sadar y el Ramón Sánchez-Pizjuán, y de donde sólo salió victorioso del segundo (1-3), mientras que perdió el derbi 4-2 pese a ir dos veces por delante y cayó ante el Sevilla por culpa de un gol en el 90.

Paco López no ha conseguido de momento que su equipo logre defender a su mejor nivel, lo que necesitará para tener opciones ante el Real Madrid, y para sacar el mejor partido posible al peligro que sigue llevando arriba el 'Comandante' José Luis Morales, verdugo madridista en la última visita. Miramón y Clerc en los laterales, y Postigo en el centro de la defensa, podrían ser las novedades en la zaga, mientras que Malsa podría refrescar el centro del campo

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

LEVANTE: Aitor; Miramón, Vezo, Postigo, Clerc; Radoja, Masla; Morales, Campaña, Bardhi; y Roger.

REAL MADRID: Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Odegaard, Valverde; Asensio y Benzema.

–ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz).

–ESTADIO: La Cerámica.

–HORA: 16.00/Movistar LaLiga.