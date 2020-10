Guinea.- La misión conjunta internacional para Guinea pide elecciones creíbles y se declara preocupada por la violencia

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La Misión conjunta de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), la Unión Africana y Naciones Unidas que ha visitado Guinea para supervisar la preparación de los comicios presidenciales ha pedido a las autoridades que desarrollen unas elecciones pacíficas aunque han expresado su preocupación por el clima de violencia reinante en el país.

La misión mantuvo este viernes una reunión con el presidente guineano, Alpha Condé, cuya apuesta para obtener un tercer mandato en las elecciones del próximo 18 de octubre ha generado un momento de extraordinaria tensión en el país africano.

En respuesta a su decisión, una serie de protestas convocadas por la oposición el 29 de septiembre se saldaron con diversos incidentes, incluido un ataque a pedradas contra el convoy del primer ministro, Ibrahima Kassory Fofana.

Según los delegados, el presidente Condé les reafirmó en su encuentro de ayer "su determinación de promover la paz en Guinea" y aseguró "que no escatimaría esfuerzos para garantizar la celebración de una elección pacífica y transparente en Guinea".

Si bien la delegación "acogió con beneplácito el compromiso de las autoridades de promover una elección creíble y pacífica, así como la auditoría del registro celebrada a este respecto, también "expresó profunda preocupación por la desconfianza prevaleciente entre las partes interesadas".

"La Misión conjunta condenó enérgicamente la violencia y la incitación al odio con un matiz étnico particular, lo que podría alentar la violencia", según el comunicado remitido después del encuentro.

Además, la misión también ha instado a las autoridades "a que garanticen el proceso electoral, así como la preservación de la seguridad física de los candidatos y sus partidarios antes, durante y después de las elecciones, y más ampliamente, el respeto de los Derechos Humanos".

Por último, los delegados "reiteran la necesidad de un diálogo entre los candidatos y actores políticos, así como la firma urgente del código de buena conducta antes de las elecciones, e instan a los candidatos a que se abstengan de anunciar los resultados ante los órganos legalmente encargados de hacerlo".

Condé llegó al poder en las elecciones de 2010, tras ser durante décadas el principal líder de la oposición bajo la dictadura de Lansana Conté, y reeditó mandato en 2015. Para poder optar a un tercer mandato, se ha procedido a una enmienda de la Constitución, aprobada en referéndum el pasado marzo en medio de la pandemia de coronavirus y el boicot de los principales partidos de la oposición.

La visita de la misión ha sido criticada por la oposición del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), en particular contra la CEDEAO, a la que acusó de entender la crisis guineana desde una faceta puramente electoralista.

"Lamentamos que la CEDEAO considere la crisis guineana como un problema electoral", ha agregado el coordinador nacional del FNDC, Abdouramane Sano.

"El FNDC ha dicho claramente que no participa en el proceso electoral, así que no está preocupado por estas elecciones, incluso si no protesta sobre su legalidad", ha argumentado. "Estas elecciones constituyen un medio para blanquear un golpe de Estado constitucional", ha denunciado.

Por ello, ha criticado que "si la CEDEAO, que encabeza esta misión, consiente a ayudar al blanqueamiento de un golpe de Estado, que nos digan cuál es la diferencia entre un golpe de Estado militar y un golpe de Estado civil". Por último, ha recalcado que el FNDC "continúa el combate del pueblo hasta la victoria final".