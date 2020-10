México.- México abre un proceso para retirar el nombre de represores a lugares públicos

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Gobierno federal mexicano ha puesto en marcha una iniciativa para retirar de sitios públicos el nombre de responsables de la represión del periodo 1960-1980 bajo el nombre de Plan Verdad y Memoria Histórica del Pasado Reciente.

"No puede ser que tengamos en Puerto Vallarta un aeropuerto (con el nombre de) Gustavo Díaz Ordaz o el de otras personas que cometieron actos criminales contra mexicanos", ha declarado el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, durante la presentación del plan, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.

Este es "el primer paso para esclarecer los hechos de periodos oscuros del país". Encinas se ha referido en particular a la matanza estudiantil de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, perpetrada el 2 de octubre de 1968. "El 2 de octubre no se olvida", no por "nostalgia o amargura", sino por "reivindicación de ideales".

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha destacado la importancia de abrir la memoria histórica de la ciudad y del país con el fin de conocer la verdad de lo acontecido en la segunda mitad del siglo XX y ha subrayado que "la única forma de lograr la reconciliación es abrir la verdad, ofrecer perdón como Estado e iniciar una historia distinta".

"En este simbolismo es cuando nos reconocemos y nos sentimos orgullosos de pertenecer a este gran movimiento que hoy representa la Cuarta Transformación, que no podría ser sin esta posibilidad de desvelar la más negra historia, con el fin de curar heridas y sanar", ha añadido.

Dentro de este plan se revisarán 8.000 cajas con expedientes de la extinta policía política –la Dirección Federal de Seguridad–, la Dirección de Investigaciones Políticas y el Ejército mexicano, y se investigarán casos como los ocurridos en el conocido como Campo Militar Número 1. Además se incluirá en el temario de educación básica y media el respeto a los Derechos Humanos.