Trump llama a no tener miedo al Covid-19; anuncia salida del hospital

Las especulaciones llegaron a su fin y tal y como estaba previsto para este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump mandó un contundente mensaje a través de su cuenta de Twitter, mismo que generó polémica al hacer un llamado a la gente de no tener miedo ante el Covid-19, al mismo tiempo que hizo oficial su salida del hospital esta misma tarde.

Será en punto de las 18:30 horas (17:30 de México) cuando el presidente estadounidense abandone el Centro Médico Walter Reed en Maryland, para regresar a la Casa Blanca, donde su esposa Melania Trump también está aislada tras dar positivo a Covid-19 el pasado viernes.

En su mensaje, Donald Trump aseguró que los tratamientos recibidos por parte del equipo médico del hospital Walter Reed, lo hacen sentir con mayor fuerza, incluso ironizó al señalar que se siente mejor que hace 20 años.

"Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 P.M. ¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo al Covid-19. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado bajo la administración Trump algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!, expresó el mandatario en su cuenta de Twitter.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020