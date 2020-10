AMP.-Coronavirus.-Trump dice que el coronavirus es "bastante menos letal" que la gripe para "la mayoría de poblaciones"

El presidente confirma su disposición a asistir al siguiente debate con Biden, el 15 de octubre

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía convaleciente por la COVID-19, ha asegurado este martes que el coronavirus es "bastante menos letal" que la gripe para "la mayoría de las poblaciones" y se ha preguntado si también habría que confinar a Estados Unidos por esta última enfermedad.

"La temporada de la gripe está llegando. Cada año mueren por la gripe muchas personas, a veces más de 100.000 y a pesar de la vacuna. ¿Vamos a cerrar nuestro país?", ha planteado el mandatario estadounidense, en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter horas después de haber regresado a la Casa Blanca tras haber estado ingresado en un hospital militar por la COVID-19.

Trump ha señalado que Estados Unidos no se va a confinar por la temporada de gripe y ha asegurado que hay que aprender a convivir con el coronavirus igual que se ha hecho con la gripe. "Hemos aprendido a vivir con ello, igual que estamos aprendiendo a vivir con la COVID, que en la mayoría de las poblaciones es bastante menos letal", ha argumentado.

HABRÁ DEBATE

El mandatario también ha dicho estar "deseando" que llegue el 15 de octubre para poder debatir con su rival demócrata en las próximas elecciones, el exvicepresidente Joe Biden. "¡Será genial!", ha publicado en Twitter, después de que su convalecencia llevase a poner duda la celebración de dicho debate, el segundo de la campaña.

Trump volvió el lunes a la residencia presidencial y su primer gesto ante sus seguidores fue saludarles quitándose la mascarilla, a pesar de que el mandatario todavía puede contagiar a otras personas de su entorno porque aún no ha superado la enfermedad.

Su primer mensaje a los estadounidense tras volver del hospital fue exhortarles a no tener miedo al coronavirus. "No dejen que les domine. No le tengan miedo. Van a ganarle. Tenemos los mejores equipos médicos. Tenemos los mejores medicamentos, todos desarrollados recientemente", argumentó este lunes.

La pandemia del coronavirus ha acabado con la vida de más de 200.000 personas en Estados Unidos y deja hasta la fecha más de siete millones de contagios.

A lo largo de la pandemia, Trump ha minusvalorado en varias ocasiones el riesgo que representa el coronavirus y en el primer debate frente al candidato presidencial del Partido Demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, le echó en cara que llevara siempre la mascarilla, argumentando que él solo la lleva cuando considera que es necesario.