Avanza en el Senado aval a consulta para enjuiciar a ex presidentes

Con ocho votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, la Comisión de Gobernación del Senado aprobó la propuesta para hacer la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes.

Tras la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró constitucional la consulta, ahora correspondió a la comisión mencionada validar la “trascendencia nacional” para realizar el proceso.

En el debate, el legislador de Morena José Narro Céspedes manifestó que muchos mexicanos no creyeron que se llevara a cabo este proceso de juicio a ex presidentes, aunque en su toma de posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no actuaría con venganza, pero que consultaría al pueblo si se procedía o no en este caso.

Sin embargo, senadores de oposición expresaron que si se quiere juzgar a ex presidentes se debe hacer por la vía penal.

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, consideró un exceso que se pretendan utilizar ocho mil millones de pesos para un rencor político y si lo que se pretende es castigar la corrupción se puede hacer de otra forma, pero no se hace porque persisten los pactos de impunidad, “por eso no lo van a hacer con esta consulta, ni con nada”.

El cambio realizado por la SCJN ya no puede ser cambiado, por lo que los senadores respaldaron la pregunta; luego de la aprobación del dictamen, debe ser aprobado por mayoría simple en el Pleno de la Cámara de Senadores y luego irá a la Cámara de Diputados.

Si se aprueba por ambas cámaras, el Congreso de la Unión expedirá la convocatoria y notificará al Instituto Nacional Electoral (INE) y se ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El dictamen de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador será discutido este miércoles en el pleno de la Cámara Alta.

