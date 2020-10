Colombia.- El senador colombiano Iván Cepeda denuncia ante la CIDH ser víctima de "operaciones ilegales de Inteligencia"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El senador colombiano Iván Cepeda ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de operaciones de Inteligencia "llevadas a cabo de forma ilegal en su contra".

"En los últimos seis años he estado incluido en seis operaciones distintas de Inteligencia ilegal, algunas practicadas desde el Ejército y otras desde la Fiscalía", ha acusado antes de señalar que la Fiscalía, en particular, no ha mostrado avances en el marco de estos procesos.

Así, ha manifestado que a pesar de que el Tribunal Supremo ha "oficializado la situación acerca de los perfilamientos del Ejército", la Fiscalía "no ha actuado ni ha mostrado resultados en relación con las denuncias que han sido presentadas hasta la saciedad".

El político del Polo Democrático, que ha presentado una demanda además contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe por un delito de injurias y calumnias, ha detallado con precisión en qué consisten las "acciones ilegales" llevadas a cabo bajo la Presidencia de Iván Duque, que también habrían afectado a periodistas, magistrados y defensores de los Derechos Humanos.

Ante la CIDH, Cepeda ha exigido que el Gobierno entregue toda la información obtenida y que colabore con los órganos judiciales para obtener resultados con implicaciones administrativas y penales.

Según las declaraciones del propio senador colombiano, durante los últimos seis años se han llevado a cabo seis operaciones ilegales claves, entre ellas la operación 'Andrómeda', dedicada a espiar a aquellos que participaban en los dialogos de paz en La Habana.

Sobre el caso de la Fiscalía, ha recordado que los medios de comunicación sacaron a la luz en noviembre de 2019 una serie de declaraciones de exfuncionarios de la Fiscalía que aseguraban que, por orden del entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se habrían pinchado los teléfonos de asesores jurídicos de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) así como de representantes del Gobierno.

Asimismo, el pasado 16 de enero de 2020 fue detenido el general retirado Humberto Guatibonza, que se encontraba al frente supuestamente de una red de Inteligencia ilegal, tal y como ha explicado Cepeda, según informaciones de 'El Espectador'.

Sus presuntas labores delictivas tenían como objetivo al entonces presidente Juan Manuel Santos, el exvicepresidente Oscar Naranjo y el negociador de paz Humberto de la Calle, entre otros.