Cuatro mil 900 negocios en riesgo por plantón de Frena en el Zócalo

De 27 mil negocios que hay en el Centro Histórico, cuatro mil 900 que pertenecen al pequeño y mediano comercio están en riesgo por las afectaciones que causa el plantón del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) en el Zócalo capitalino.

Así lo declaró Eduardo Daniel Contreras Pérez, presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México, quien advirtió que esos comercios dan empleo a cerca de 21 mil trabajadores.

"No estamos en contra de ningún tipo de expresión ni ed ningún tipo de movilización, nosotros nos manejamos con base en el respeto a cada una de sus peticiones; sin embargo, estamos en un tiempo en el cual nosotros pretendemos apoyar y no retrasar la reactivación económica y la presencia de este tipo de movilizaciones retrasa muchísimo", dijo en entrevista para Publimetro.

Señaló que no sólo Frena afecta a los comerciantes en el primer cuadro de la Ciudad, sino también las marchas feministas y otras que se han dado en esa zona. "Desafortunadamente la gente no va a hacer compras al centro o no se acerca por miedo a que pueda pasar algo; es una situación muy complicada", sostuvo.

Según Contreras Pérez, los negocios más afectados son restaurantes, bares, cafeterías, venta de ropa, zapatos y accesorios. Además de marcas deportivas. "Son desafortunadamente pequeños negocios que están en riego porque necesitan abrir todos los días, su operación es al día y al tener esta situación no están abriendo y están sufriendo pérdidas económicas, más de las que ya venían arrastrando por la pandemia".

Casi 40% de negocios han cerrado por Covid-19

Debido a la pandemia, el presidente de la Canacope informó que 160 mil negocios tuvieron que cerrar, de los 445 mil que están registrados en la CDMX.

"Estos son pequeños negocios que no pudieron resistir, que no han podido seguir adelante. Están dentro de esa cifra los que tuvieron que cambiar de giro o cambiarse a modalidad de comercio informal", precisó.

Indicó que muchos comercios han intentado regresar, pero la mayoría sobreendeudados, en cierta parte porque para poder abrir tienen que invertir en diversos insumos para cumplir las medidas sanitarias que exige el gobierno de la CDMX.

Por lo anterior, Eduardo Contreras hizo un llamado a las autoridades capitalinas, en primera, a dar respuesta lo antes posible a las demandas de las movilizaciones y, en segunda, a atender los apoyos que requieren los pequeños y medianos negocios, puesto que algunos han reportado que aún cerrados sus locales, el recibo de luz les ha llegado prácticamente igual que cuando estaban en operación.

A los capitalinos, el ingeniero exhorta a comprar en los negocios de sus localidades y dejar de lado las grandes plazas comerciales y las grandes marcas para que se pueda reactivar cuanto antes la economía.

Peticiones

Reubicar a Frena

Apoyo para la renta de locales

Apoyos fiscales

Apoyo en el pago de servicios

Cifra

160 mil

negocios han cerrado en CDMX por la pandemia

