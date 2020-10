Cultura.- Warner retrasa el estreno de Dune, The Batman y The Flash y adelanta Matrix 4

MADRID, 6 (EUROPA PRES)

Ante la actual crisis sanitaria, y su más que incierta evolución, Warner Bros. ha retrasado los estrenos de sus grandes producciones como The Batman, Dune o The Flash.

Tan solo horas después de que Universal decidiera retrasar los estrenos de Sin tiempo para morir, la nueva película de James Bond que no llegará hasta abril de 2021, y de la novena entrega de Fast and Furious, que no verá la luz hasta marzo del próximo año, Warner también movió ficha ponsponiendo el lanzamiento de Dune, la nueva adaptación del clásico de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve del 18 de diciembre de este año hasta el 1 de octubre de 2021.

Por estos retrasos también se ha visto sensiblemente afectado el calendario de estreno de las películas del estudio basadas en personajes de DC Comics. Así, The Batman, la nueva versión del superhéroe protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, pasa del 1 de octubre de 2021 al 4 de marzo de 2022.

También ha retrasado su estreno la película en solitario de The Flash, protagonizada por Ezra Miller y dirigida por Andy Muschietti, cuyo lanzamiento pasa del 3 de junio de 2022 hasta el 4 de noviembre de 2022. Shazam! Fury of the Gods, la secuela del superhéroe interpretado por Zachary Levi no llegará hasta el 2 de junio de 2023 frente al 4 de noviembre de 2022 inicialmente previsto.

Y hay dos títulos de Warner que se han quedado sin fecha de estreno. Se trata de Black Adam, cinta basada en el anti-héroe de DC comicis dirigida por el español Jaume Collet-Serra y protagonizada por Dwayne Johnson, y Minecraft, la adaptación de la popular saga de videojuegos.

Del otro lado, Matrix 4, cinta dirigida por Lana Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, ha adelantado unos meses su fecha de estreno, pasando del 1 de abril de 2022 al 22 de diciembre de 2021.

Estos movimientos no han afectado, en principio, a Wonder Woman 1984, la secuela de la saga protagonizada por Gal Gadot y protagonizada por Patty Jenkins que se estrenará, tras varios retrasos, el 25 de diciembre de este año.