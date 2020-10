Descarta Sheinbaum rebrote de Covid-19 en la CDMX; se ajustaron cifras

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no hay señales de rebrote de contagios de Covid-19 en la Ciudad de México puesto que el número de hospitalizaciones se encuentra estable; sin embargo, atribuyó el alza en defunciones a un ajuste apegado al mecanismo de la Secretaría de Salud federal.

Al acudir a la supervisión de la obra del Pozo Tlalpan, la mandataria capitalina fue cuestionada sobre el número de defunciones (1,386) que reportó este lunes, cuando en días anteriores se hablaba de entre 25 y 28 muertes diarias.

"Se ajustó a la misma metodología que presentó el doctor Hugo López Gatell. Buscamos que no haya diferencia entre la información que nosotros damos y la que da el Gobienro de México, en todo caso damos información adicional, pero sí es muy importante que tenga continuidad la información porque sino tiene rompimiento, entonces, lo que vamos a hacer es publicar las dos metodologías, de tal manera que se tenga continuidad del informe que se venia dando y además la nueva metodología", precisó.

En tanto, indicó que el gobierno de la Ciudad le da seguimiento diario a diversos indicadores que permiten saber si se habla de un rebrote, lo cual hasta ahora está descartado. "No vemos señales de algún brote, eso no quiere decir que no pueda llegar a ocurrir, pero tenemos que seguir cuidándonos porque de todas maneras en la Ciudad de México tenemos alrededor de dos mil 500 personas hospitalizadas", acotó.

Crece número de camas ocupadas

La mandataria capitalina informó que este martes creció la hospitalización en la Zona Metropolitana del Valle de México:

"60 nuevas camas, 30 en la Ciudad de México y 30 en el Estado de México; sin embargo, en los últimos siete díaas han bajado los ingresos hospitalarios".

Indicó que pese a que las 60 nuevas camas ocupadas pone en alerta, la disminución de los ingresos hospitalarios bajan la alarma.

Acerca de la disminución de pruebas aplicadas, indicó que se debe, entre otras cosas, a un ajuste que se hizo de las 168 colonias.

"Estamos trabajando ahora para recuperar las cinco mil 500 que estábamos haciendo en la semana previa al 15 septiembre", puntualizó.