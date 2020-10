Sólo Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón pueden ser investigados penalmente

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que, únicamente se puede investigar penalmente a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por posibles delitos derivados de actos de corrupción, debido a que los mismos no han prescrito.

Esta será la pregunta de la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes Una vez que el INE reciba el documento del presidente de la Mesa Directiva del Senado, tendrá que aprobar el modelo de las papeletas de la consulta

Indicó que en el caso de Vicente Fox y sus antecesores ya no será posible enjuiciarlos por la prescripción establecida en las leyes mexicanas.

Corte dice sí a la consulta para enjuiciar a ex presidentes y cambia pregunta La declaratoria de constitucionalidad de la consulta popular y la nueva pregunta fueron enviadas por la Corte al Senado para su aprobación.

"Cuando a mí me plantean el tema de los ex presidentes lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto porque los delitos no han prescrito. No así a Vicente Fox o a Carlos Salinas de Gortari porque los delitos ya se encontrarían prescritos", explicó.

También puedes leer: HP Smart Tank, máxima libertad de impresión

Durante el Seminario de Violencia y Paz organizado por el Colegio de México, Nieto Castillo indicó que ante este escenario lo ideal es tener una comisión de la verdad para que la ciudadanía conozca los posibles actos de corrupción en los que pudieron participar los expresidentes, aunque no puedan ser enjuiciados por los mismos.

Vicente Fox fue presidente de 2000 a 2006 y el primero del PAN en llegar a ese cargo / Cuartoscuro

"En esta parte donde ya no puede haber una acción jurídica en contra de estas personas, por lo menos sí tener una investigación que permita, déjenme plantearlo así, tener una especie de comisión de la verdad respecto a los alcances de la corrupción en el país y que la ciudadanía mexicana sepa los alcances a los que llegaron todos los ex presidentes que ha mencionado el presidente López Obrador.

Foto: Cuartoscuro

"Creo que podría ser una buena salida en razón de que nuestro sistema jurídico establece esta conclusión de las responsabilidades penales o administrativas por el simple transcurso del tiempo", afirmó.

Foto: Cuartoscuro

Las declaraciones de Nieto Castillo ocurren a unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es constitucional preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo en proceder legalmente contra políticos de administraciones anteriores que pudieron incurrir en delitos o responsabilidades administrativas.

No te puedes perder: HP Neverstop Laser, la única impresora con tanque de tóner recargable en el mundo

Con esto, la Corte modificó la intención original de la consulta popular planteada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien pretendía preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo en enjuiciar a los últimos cinco ex presidentes por posibles actos de corrupción o delitos en los que pudieron haber participado.