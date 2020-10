España.- Casado dice a Sánchez que si quiere renovar el CGPJ debe garantizar la despolitización y dejar fuera a Podemos

Asegura que el PP acudirá a las instituciones europeas si Sánchez decide "asaltar" el Poder Judicial

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJI) debe garantizarse la "despolitización" del proceso y dejar fuera a Podemos. Además, ha avisado de que el PP acudirá a las instancias europeas si Sánchez decide "asaltar" el Poder Judicial.

Ante esa reforma de la ley del CGPJ que ya apunta el Gobierno, Casado ha asegurado que él no quiere "recurrir a Bruselas" y ha añadido que países "tan criticados por Pedro Sánchez como Polonia y Hungría tienen ya dificultades para recibir los fondos de reconstrucción porque han modificado leyes de elección de su Justicia".

"Esto no lo digo porque yo vaya solo a recurrir a Bruselas que, de hecho actuaría prácticamente de oficio. Lo digo porque no es propio de democracias europeas desarrolladas", ha manifestado, para recordar que la Constución habla de "tres quintos en el Congreso y en el Senado para la elección de juristas y jueces".

En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, Casado ha señalado que el PP ha ido a las instituciones europeas ante el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y ha avisado que "ahí es donde irán si pretenden también tomar el asalto del CGPJ".

LOS REQUISITOS DEL PP

Casado ha recordado que en diciembre de 2018 el PP intentó cambiar la ley de elección de los vocales aunque sin éxito porque, según ha dicho, lo aprobaron con la "mayoría absoluta" que tenía entonces su partido en el Senado pero después se lo "tumbaron en el Congreso".

Además ha resaltado que ya desde entonces le dijo a Sánchez que si quería renovar el CGPJ tenía que "cumplir dos requisitos": primero, "despolitización del proceso", y segundo, que Podemos "no tenga nada que ver".

"Esto es un acuerdo entre el PSOE y el PP y, por tanto, si tenemos los votos, ¿qué pinta Podemos?", ha proclamado, para subrayar que el partido no puede estar en ese pacto porque "ataca" al Rey y al Poder Judicial, está "imputado por financiación ilegal", "quiere gobernar con Bildu en el País Vasco" y "pactar los Presupuestos con los independentistas".

En el capítulo relativo a la despolitización, ha explicado que su partido propone que "no entren expolítico en el Consejo", que haya "audiencias públicas de los candidatos", que sean los jueces "los que avalen a los más votados" antes de que lo ratifiquen los diputados; y que haya "mayorías reforzadas" de tres quintos para acabar con eso de "la mayoría conservadora y la mayoría progresista".

Casado ha dicho que esas condiciones, "supuestamente" el Gobierno las aceptaba porque fue el "requisito" que puso encima de la mesa el PP para sentarse a hablar. Sin embargo, ha indicado que en agosto "imputaron a Podemos" y se marchó de España el Rey Juan Carlos I, planteando el "ataque a la monarquía como una reforma del régimen del 78 sin pasar por las Cortes". "Y yo no me siento a negociar con aquellos que intentan subvertir el orden constitucional por la puerta de atrás", ha avisado.

En este sentido, ha indicado que si los socialistas cambian de opinión se podrán sentar a hablar: "Si el PSOE rectifica y quiere despolitizar la Justicia y saca a Podemos de este proceso, pues nos sentaremos a hablar. Hasta entonces no". "HE DEMOSTRADO QUE A MÍ NO ME PRESIONAN MUCHO"

En cuanto a si esa reforma legal puede presionar al PP para pactar el CGPJ, Casado ha asegurado que él ya ha demostrado estos meses que a él "no le presionan mucho" y ha añadido que así se vio también en la elaboración de las listas electorales.

Al ser preguntado en esRadio si podía comprometerse a que no pactará ni se repartirá los jueces del CGPJ con el PSOE, Casado ha indicado que ya ha dejado "las condiciones muy claras" durante la entrevista y ha indicado que ya ha "aguantado la presión" en dos ocasiones. "Si hay que levantarse de la mesa nos levantaremos por tercera vez", ha apostillado.