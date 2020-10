Fútbol/Champions.- La Juventus excluye a Khedira de su lista definitiva para la Liga de Campeones

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El centrocampista internacional alemán Sami Khedira no ha sido inscrito por la Juventus de Turín para disputar la Liga de Campeones 2020/21, después de que el club italiano hiciese pública este martes la lista de jugadores participantes sin la presencia del exjugador madridista.

Khedira, que no cuenta para el técnico Andrea Pirlo, pudo haber salido del club en el mercado de fichajes que recién acaba de concluir, pero el alemán prefirió no rescindir su contrato y seguir ligado a la Juventus cobrando seis millones de euros por la temporada que le resta de su contrato. El club no le ha inscrito para la 'Champions'.

Por contra, el entrenador 'bianconeri' sí podrá contar con su último fichaje, Federico Chiesa, así como con el joven lateral Gianluca Frabotta, también inscrito. La Juventus, que comparte grupo con el FC Barcelona, debutará en la 'Champions' frente al Dinamo de Kiev el 20 de octubre (18.55 horas).