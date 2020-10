Malaui.- El presidente da marcha atrás en su promesa electoral de crear un millón de puestos de trabajo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Malaui, Lazarus Chakwera, ha dado marcha atrás en su promesa electoral de crear un millón de puestos de trabajo, uno de los principales ejes de la campaña que le llevó a la Presiencia tras la repetición en junio de las presidenciales de 2019, anuladas por irregularidades.

Chakwera se impuso al entonces presidente, Peter Mutharika, tras recabar cerca del 60 por ciento de los votos, gracias a su coalición con el vicepresidente y destacado opositor Saulos Chilima. El vencedor centró su campaña en la lucha contra la corrupción y la creación de empleo para sacar a Malaui de la grave crisis económica que sufre.

Sin embargo, durante un acto con motivo de sus primeros cien días en el cargo, el mandatario ha reconocido que no puede generar esa cantidad de puestos de trabajo y ha argumentado que la función pública sólo puede contratar a 200.000 personas, según ha recogido el portal de noticias Malawi24.

Así, ha subrayado que el Estado es el mayor contratador y ha pedido que esto cambie, al tiempo que ha reclamado a la población que innove para generar oportunidades laborales. "Que todo el mundo piense cómo puede crear algo para emplear a 15, 20 o 200 personas y batir al Ejecutivo", ha defendido.

Chakwera, que también está siendo muy criticado por la falta de paridad de género en su Administración, ha indicado que no ha nombrado a mujeres para los cargos porque no conoce a mujeres capaces, por lo que ha pedido a los activistas que le entreguen una lista de nombres con personas que puedan ser nombradas por su Gobierno.

Pese a ello, ha destacado su trabajo al frente del país y ha incidido en que su principal tarea era "unir a un grupo de marineros experimentados para evitar que el buque se hundiera y ponerlo apuntando a las deseadas costas de la prosperidad compartida".

"El barco al que llamamos Malaui había sido secuestrado por piratas corruptos desde hace años. Había grandes expectativas sobre un nuevo capitán y un nuevo equipo de marineros que alcanzarían la costa de los nuevos trabajos, fertilizante barato, mejores hospitales y buenas escuelas", ha argüido.

"Sin embargo, como cualquier buen marinero puede decir, de impedir que un barco se hunda y hacerlo cambiar de tumbo en unas condiciones hostiles de una pandemia no es tarea fácil", ha apuntado. "Los primeros pasos necesarios que había que dar se han dado en estos primeros cien días", ha asegurado.

Por ello, el mandatario ha hecho hincapié en que "ahora se puede avanzar a aguas más seguras y costas más verdes". "Hay que ser suficientemente sabio para recordar que hay aguas peligrosas a nuestro alrededor", ha añadido.

Chakwera prometió el 28 de junio tras tomar posesión del cargo que trabajaría para lograr "un nuevo Malaui" y "restaurar la fe de la nueva generación". Así, dijo que espera encabezar un Gobierno "que no sólo mande, sino que inspire; uno que no enfade, sino que escuche; uno que no grite y luche por la gente y no contra ella".

La población de Malaui acudió nuevamente a las urnas para elegir al presidente del país, después de que las elecciones de 2019, en las que Mutharika obtuvo la reelección, fueran anuladas en febrero por los tribunales a causa de las numerosas irregularidades registradas durante el proceso.