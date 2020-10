C.Marfil.- La oposición se inclina por un aplazamiento electoral en Costa de Marfil

Exige la retirada de la candidatura de Ouattara y la disolución de la comisión electoral y el Consejo Constitucional

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La oposición de Costa de Marfil parece inclinarse por un aplazamiento de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de octubre en las que el actual mandatario, Alassane Ouattara, optará a un tercer mandato pese a que desde las filas opositoras se considera que con ello se viola la Constitución.

El candidato del Frente Popular Marfileño (FPI), Pascal Affi N'Guessan, planteó este martes un aplazamiento de "tres meses" o "una transición de al menos doce meses" tras reunirse con una misión conjunta de la ONU, la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), de visita en el país para intentar garantizar unos comicios pacíficos.

En opinión del líder opositor, "no se dan las condiciones" para seguir adelante con los comicios del 31 de octubre de ahí que, según él, si se quiere celebrar una votación creíble harían falta "tres meses". No obstante, también planteó la hipótesis de que si lo que se quiere es "una reconstrucción total" entonces "se abra una transición de al menos doce meses para aclarar las cosas", según informa la agencia africana APA.

"Si no queremos esta transición, entonces es necesario que garanticemos elecciones verdaderamente transparentes y en ese caso necesitamos tres meses", insistió el candidato del partido del antiguo presidente Laurent Gbagbo, defendiendo que los comicios deben celebrarse "con todos los candidatos, con todos los partidos".

"No se trata de celebrar elecciones mutiladas que van a desembocar en violencia y en la elección de alguien que no es legítimo, o que no es la elección de la gran mayoría de los marfileños", remachó, en referencia al hecho de que el Consejo Constitucional solo validara cuatro candidaturas para los comicios, entre ellas la de Ouattara y la suya así como la del expresidente Henri Konan Bedié, pero dejara fuera a Gbagbo y al antiguo primer ministro Guillaume Soro.

"Si lo que pedimos no puede obtenerse en el plazo que nos queda para ir a la próxima elección presidencial, es evidente que hay que aplazar la fecha del escrutinio", declaró por su parte el presidente del UDPCI, Albert Toikeusse Mabri, a su salida del encuentro con la misión conjunta, según RFI.

EXIGENCIAS DE LA OPOSICIÓN

La oposición acordó una declaración conjunta, según el portal KOACI, que plantea sus condiciones para participar en la cita con las urnas. Así, exige que Outtara retire su candidatura, al haber cumplido los dos mandatos que prevé la Constitución, la disolución del Consejo Constitucional y de la Comisión Electoral Independiente, con vistas a crear nuevos órganos verdaderamente imparciales e independientes.

Por otra parte, exigen una auditoría internacional del censo electoral, la liberación de todos los presos políticos y el retorno al país de los líderes exiliados, entre los que citan el caso de Gbagbo y Soro, así como la creación de una comisión de investigación internacional de los crímenes cometidos durante el mandato de Ouattara.

En otro orden de cosas, un fiscal anunció el martes la próxima apertura un juicio contra Soro, antiguo presidente de la Asamblea Nacional, así como otras 19 personas por complot y atentado contra la autoridad del Estado. El caso se refiere una grabación de audio conocida a finales de diciembre pasado en la que se hablaba de un inminente complot por parte de Soro y algunas personas de su entorno, tras lo cual se abrió una investigación y se detuvo a 47 personas

El fiscal Adou Richard Christophe defendió que la investigación realizada por el juez de instrucción "ha demostrado su participación activa en la comisión de los hechos de complot y atentado contra la autoridad del Estado" y "difusión y publicación de noticias falsas", entre otros. Los delitos de los que se les acusa podrían acarrear penas de entre 5 y 10 años de cárcel.

Preguntado por el momento en que se conoce la apertura de juicio penal contra Soro, el fiscal esgrimió que "la agenda electoral es diferente de la agenda judicial", informa el diario 'L'Intelligent d'Abidjan'.