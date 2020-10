El 100% de las unidades de transporte público de Jalisco tienen ya sistema de prepago

El Gobierno del Estado anunció que culminó la instalación de los equipos de recaudo electrónico en 100% de las unidades de transporte público, con lo cual se espera terminar la migración al uso de las tarjetas electrónicas en el pago del pasaje.

Se informo que los equipos fueron colocados en cinco mil 266 unidades y ya han sido instalados 908 puntos de recarga de las tarjetas, de los cuales 860 están dentro de las cadenas de autoservicio de la empresa Oxxo. Las unidades donde se instalaron los nuevos equipos operan en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Zapotlán el Grande, Tepatitlán de Morelos y Puerto Vallarta.

5,266 unidades de transporte público están registradas por el Gobierno de Jalisco.

La migración a un sólo sistema de recaudo no ha dejado de ser polémica, pues si bien las alcancías aún reciben pago en efectivo, no le entregan cambio a los usuarios. La autoridad señala que con estos dispositivos se podrá usar las tarjetas electrónicas que evitarían la situación, pero no hay cambios en torno a los cambios de 50 centavos que se comen las máquinas en cada viaje (El pasaje cuesta 9.50, pero en pagos de 10 pesos se omite regresar el vuelto).

“Queremos que le digan adiós a los problemas de pago con monedas fraccionadas que no se encuentran, con ese problema que nos heredaron de la tarifa de 9.50 y alcancías que no dan cambio, esta es la solución para todos los estudiantes”, dijo Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte.

Una de las principales quejas de los usuarios al migrar al uso de tarjetas de prepago era los puntos de recarga, pero se informó que se ha avanzado la instalación de las terminales de prepago.

“En dos años regularizamos las concesiones del transporte que era un desastre y que nos llevó tiempo y esfuerzo; en dos años pudimos transitar del modelo hombre-camión al modelo ruta-empresa de manera completa y reordenamos las rutas con la agencia de movilidad desde el Imeplan”, señaló el gobernador del Estado, Enrique Alfaro.

Respecto al sistema de beneficios en el transporte público, Mi Pasaje, Diego Monraz, especificó que desde el 17 de agosto se dio inicio al proceso de credencialización de los beneficiarios de este programa y ya se cuenta con más de 100 mil registros y más de 94 mil trámites concluidos.

Te recomendamos: Sigue estos importantes consejos cuando quieras comprar un colchón