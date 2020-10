Evidencian falta de personal en la JLCyA ante reapertura

Con poco personal y sin medidas de seguridad ante el Covid-19, la Junta Local De Conciliación y Arbitraje (JLCA), reanudó labores luego de que el Gobierno de Puebla publicara un decreto para considerarlo como actividad esencial; denuncian que son más de 35 mil expedientes en rezago.

Representantes del Colegio de Abogados por el Verdadero Estado de Derecho evidenciaron la cantidad de gente que se mantuvo formada debido a la falta de personal en la Junta Local necesaria para regularizar los expedientes de controversias laborales que se quedaron en rezago por los siete meses que van de la pandemia y se mantuvo cerrada.

Claudia Cortina Rincón, representante de abogados laboristas, apuntó que la Secretaría de Trabajo estatal abrió una convocatoria con 50 plazas disponibles para contratar a más personal y resolver el rezago que hay por los que se tuvieron que ir a confinamiento al estar dentro de los grupos vulnerables, pero no se ha resuelto nada.

"Cada junta está funcionando nada más con un presidente, un proyectista, secretario de acuerdo par, non, actuarios, y falta personal para mover tres mil o cuatro mil expedientes que tengan por cada junta, más el rezago que hay de siete meses de no laborar es inhumano", señaló.

A ello, agregó el estado de abandono que hay en cada una de las Juntas Especiales, ya que no hay infraestructura ni material suficiente, y el que se tiene está "obsoleto", por lo que consideraron inhumano la situación laboral para dar solvencia a todos los trabajadores en la entidad.

"Muchos trabajadores que pudieron recibir un pago antes de que una empresa quebrara no le pagaron, aquí lo preocupante es que tienen la esperanza de que cuando presenten su demanda puedan cobrar cuando una empresa en esta pandemia quebró", resaltó.

A su vez, el licenciado José Hernández Meza señaló que afuera de las oficinas no hay personal de Protección Civil o autoridades para garantizar la sana distancia, por lo que preocupó el riesgo de contagio que pueda haber entre la gente que acude a realizar sus demandas, por lo que piden una solución pronta.

Acusan rezago de más de 35 mil expedientes por la pandemia

El presidente del Colegio de Abogados, Jorge Sosa Pérez reveló que hay al menos 35 mil expedientes rezagados, sin contar todos los que se están sumando con nuevas demandas laborales.

Y aunque dijo que el pasado martes buscaron al secretario Abelardo Cuéllar para que atendieran sus demandas, hasta el momento no les han respondido, también intentó hablar con el presidente de la Junta Local, Mario Arturo Daza Buendía, y en respuesta "nos enviaron a la policía para sacarnos", dijo.

"Por despacho podemos traer de 90 a 100 demandas pero nos están recibiendo solo 20 (…), son 35 mil expedientes pero ayer éramos más de 100 abogados que traíamos demandas de termino y no pasamos, para los trabajadores es una pena decirles que se perdió el asunto por falta de personal, no hay quien nos reciba y agilice los trámites", comentó, al tiempo de pedir que se suspendan los términos para que se puedan ingresar las demandas sin consecuencias y no se pierda el juicio.