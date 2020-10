Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "Ha sido un pecado que acabara 0-0"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, aseguró que ha sido "un pecado" que el amistoso entre España y Portugal terminase 0-0 después de las ocasiones de ambos equipos y se mostró "contento" por lo que está viendo, sobre todo porque sus jugadores "no especulan".

"Ha sido complicado todo el partido, nos enfrentábamos a la actual campeona de Europa y de la Nations League. Era un rival de entidad y yo creo que los dos entrenadores estuvimos condiciones por dar minutos al resto de jugadores y por lograr la mejor disposición de los dos partidos oficiales. Estoy contento por lo que he visto, ha sido un pecado acabar 0-0 porque los dos equipos merecíamos -al menos- un gol", dijo Luis Enrique.

"La idea de juego está ahí y mis jugadores la han aceptado con facilidad. La intensidad es máxima y es un gusto verles jugar. Ya veremos lo que ocurre en la competición y cuando los rivales presenten dificultades, pero el equipo va a estar ahí siempre por encima de cualquier individualidad

"Independientemente del rival, España no especula. Lo que veo me gusta. Hoy también, aunque no sabía decir si mejor que el de Alemania. Al 50%. A mí no me gusta que los partidos se vuelvan locos, eso es mentira cochina, me gustaa controlarlo de principio a fin", añadió el asturiano. "Aunque la afición no haya visto goles creo que no se irán descontentos a casa", espetó.

Luis Enrique dijo que no está preocupado porque los centrocampistas no hayan marcado. "Nuestra responsabilidad es tener las ocasiones en el partido, pero luego quien marque el gol me interesa muy poco", sentenció el técnico nacional, que calificó la primera media hora como "excepcional". "Con balón, sin balón, lo que queráis, aunque en la segunda ha sido más igualada, sobre todo por sus transiciones", dijo.

Además, en otras cuestiones, Luis Enrique valoró positivamente el debut de Adama Traoré y de José Campaña. "Hemos visto un Adama en estado puro, con una capacidad increíble para superar contrarios. En potencia se ha ido hasta línea de fondo y ha metido un centro muy bueno a Olmo que no ha sido gol de milagro. Nos va a dar mucho. Y Campaña tiene mucho fútbol, lo he visto bien, con ritmo, fluido y queriendo el balón", analizó.

Preguntado por Ansu Fati, el asturiano admitió que quiso darle descanso antes de los partidos oficiales. "Es un chico de 17 años que juega muchos minutos en el Barça… así que iba a jugar hoy, pero me interesa más que esté bien para los partidos oficiales. Ansu Fati participará en los siguientes", agregó.

Por último, Luis Enrique deseó que España y Portugal organicen un Mundial juntos, después de que ambos países hayan impulsado este miércoles una candidatura para 2030, y dijo que sobre Reguilón, que se retiró lesionado, habrá que "esperar". "No es grave, es un golpe, pero hay veces que esto se complica y tenemos que esperar a ver cómo se levanta", finalizó.