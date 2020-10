Rally.- Laia Sanz abandona el Andalucía Rally por quemaduras en su brazo

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La piloto española Laia Sanz (GasGas) ha abandonado el Andalucía Rally, primera prueba en la que tomaba parte desde el Rally Dakar 2020, debido a la quemadura en su brazo sufrida con la dura caída de la etapa prólogo.

"Una aparatosa herida obliga a Laia Sanz a retirarse del Andalucía Rally. La piloto de GasGas no ha tomado hoy la salida de la primera etapa para priorizar la recuperación y seguir en unos días su preparación para el Rally Dakar", apuntó su equipo.

Laia, negando la gravedad de la herida, sí reconoció que es "grande y fea". "Duele hacerlo, pero hemos tomado la decisión más inteligente, porque tengo mucho más a perder que a ganar. Se trata de que se cure la herida y se desinflame para estar bien cuanto antes y volver a dar gas", apuntó la catalana.

Sufrió una caída al poco de empezar el tramo inaugural del rally y deslizó sobre la superficie varios metros, lo que le produjo una quemadura en el antebrazo por fricción. Fue atendida por los médicos de la organización, que le practicaron varios puntos de sutura, pero tras pasar mala noche y evaluar su estado y los riesgos que conllevaría seguir adelante, optó por retirarse.

"He pasado bastante mala noche y, aunque no tengo nada grave, es una herida grande y fea. En un Dakar hubiera salido seguro, pero aquí creo que no valía la pena arriesgarme a coger una infección con el polvo y con la posibilidad de caer por el mismo lado", reconoció.

"Esto es la ley de Murphy, siempre que tienes algo vuelves a caer. Esta mañana hemos decidido no correr. Creo que es una decisión inteligente, me duele hacerlo, pero tengo mucho más a perder que a ganar. No vale la pena arriesgarse", aportó en este sentido.

En unos días, Laia Sanz volverá a estar a pleno rendimiento para proseguir su preparación para el Rally Dakar 2021, que arrancará en enero en Arabia Saudí.

"Me sabe mal por el equipo, por el gran trabajo que han hecho con la moto para dejarla a punto. Es una pena también porque me sentía bien pilotando, pero ahora se trata de llegar al Dakar lo más fuerte posible. A veces las cosas no salen como una quiere y llega todo junto, pero es lo que toca", concluyó.