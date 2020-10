Casa Real.- El consenso, un plan de rescate económico y defensa de la Constitución abren el debate de las 21 resoluciones

TOLEDO, 8 (EUROPA PRESS)

La necesidad de alcanzar el consenso en los temas prioritarios para Castilla-La Mancha, la puesta en marcha de un plan "inminente" de rescate económico y empresarial que permita la reconstrucción de la Comunidad Autónoma y la defensa de la Constitución y la monarquía han sido los temas de las resoluciones que han abierto la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, al que se han presentado un total de 21 propuestas, siete por grupo parlamentario.

La portavoz parlamentaria de Cs, Carmen Picazo, ha iniciado su intervención apelando al consenso, que "no es una opción, es una obligación", instando a "rebajar el tono de la bronca y elevar el nivel de las soluciones" por "sentido de responsabilidad, patriotismo, humanidad" y "hasta por vergüenza".

Ha recordado que aunque el presidente regional, Emiliano García-Page tiene mayoría absoluta no tiene "la razón absoluta", y ha pedido al PP que "sean parte de la solución, no del problema", recogiendo las tres formaciones "el guante que pide la sociedad", e instando a buscar el consenso de cara a los presupuestos de 2021, el Plan Europeo de Recuperación 'Next Generation EU', la despoblación, y la ley antiokupación.

Sobre este último asunto, la resolución de la formación naranja busca "consensuar" un único texto como proposición de ley para solucionar este problema y tramitarlo para su aprobación por parte del Estado.

De su lado, la diputada del PP María Roldán ha defendido la propuesta de su grupo de establecer un plan de rescate económico y la recuperación social de la región "basada en una en la elaboración de unos presupuestos regionales elaborados y aprobados por todos los grupos parlamentarios".

Roldán ha justificado esta demanda en que la situación actual es "urgente" y ha criticado que aunque las circunstancias actuales "exigían estar" el Ejecutivo autonómico "no ha estado" y "muchos nos hemos sentido muy solos". Ha destacado que la lealtad es "respeto, compromiso y confianza" y el Ejecutivo "ha fallado". También ha hablado de la Comisión de investigación solicitada por su grupo para asegurar que con ella no quieren "buscar culpables".

En su resolución, los 'populares' piden ayudas directas para el pago de la cuota de autónomos a todos los afectados por las restricciones derivadas de los rebrotes del COVID-19, ayudas directas al pago de alquiler y de hipotecas de locales de negocios viables que se han visto afectados por la pandemia, una partida concreta para acometer medidas extraordinarias para la reactivación del turismo y la hostelería, así como la puesta en marcha de un plan director de servicios sociales.

ACATAR LA CONSTITUCIÓN

Por parte del PSOE, el parlamentario Fernando Mora se ha encargado de la resolución de su grupo en defensa de la Constitución y una sociedad democrática, asegurando que defender la Carta Magna y la monarquía parlamentaria "no debería ser un problema" porque "todos los ciudadanos están obligados a acatar la Constitución, incluso los que están en contra de ella".

"Desde el PSOE nunca hemos utilizado al Rey y ningún partido debería utilizar al Rey", ha apuntado, considerando que estos temas hay que tratarlos "con calma y sosiego" y que no hay que hacer daño a la monarquía, el Rey o los españoles. "Los que sean republicanos, allá ellos, están en su derecho", ha reseñado Mora.

El texto de la resolución de los socialistas reconoce también la labor del Rey Felipe VI como Jefe del Estado, "símbolo de la unidad y permanencia de España" e instan al Gobierno regional y a los partidos representados en las Cortes a que, en el momento en que las circunstancias lo permitan, reanuden los trabajos de elaboración del Nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.