Cultura.- Suspendido el rodaje de Jurassic World: Dominion tras varios casos de coronavirus

Jurassic World: Dominion ha tenido que suspender temporalmente su filmación después de que varios miembros del equipo dieran positivo por coronavirus.

"Me he despertado con la noticia de que teníamos algunas pruebas positivas de coronavirus en Jurassic World: Dominion. Todos han dado negativo poco después, pero debido a nuestros protocolos de seguridad, vamos a hacer una pausa durante dos semanas. Volveremos pronto", anunció el director Colin Trevorrow a través de Twitter.

Woke up to the news we had a few positive Coronavirus tests on Jurassic World: Dominion. All tested negative shortly after, but due to our safety protocols we’re going to pause for two weeks. Back soon. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) October 7, 2020