España.-Casado se ve capaz de ganar las próximas elecciones y gobernar

Menos impuestos y burocracia y más flexibilidad laboral, formación y seguridad jurídica, sus recetas para afrontar la crisis

TOLEDO, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que se ve capaz de ganar las próximas elecciones y gobernar, haciendo un símil con un combate de boxeo en el que él se presenta "con una mano atada a la espalda" y le tocará combatir contra un Pedro Sánchez "con armadura y espada".

Durante su intervención en la Asamblea General de la Asociación de Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, Casado ha continuado con el paralelismo asegurando que su contrincante llegar a la pelea con unas armas que pasan por "una comisaria política como Fiscal General del Estado" o la renovación de organismos del Estado con "asesores de Moncloa".

"Asumo que soy la oposición y que tengo que boxear con una mano a la espalda. Pero salto al ring y no hay boxeador, hay un señor con armadura y espada. O se tropieza el de la espada o lo lógico es que me acabe cortando algo", ha dicho Casado, quien ha señalado que "no hay neutralidad mediática" en esta pelea.

En todo caso, opina que en el PSOE y en el Gobierno "no están tan tranquilos como aparentan", ya que aún así "el PP ganará las próximas elecciones y conseguirá gobernar". "Nos encontraremos un erial como en 1996 o en 2011. Lo están haciendo muy mal y mi obligación es decirlo, aunque sea boxeando con una mano en la espalda contra un señor con todo el aparataje institucional".

RECETAS PARA LA CRISIS EN CINCO BLOQUES

Pablo Casado ha aprovechado este foro para desgranar las propuestas de su partido para salir de la crisis económica derivada de la pandemia sanitaria, fórmulas agrupadas en cinco bloques y encabezadas por el capítulo de impuestos.

Así, defiende la necesidad de rebajar impuestos colocando el de sociedades por debajo del 20%, suprimir donaciones, sucesiones, patrimonio y actos jurídicos documentados, poner en marcha contrataciones bonificadas para trabajadores que han ido al paro por el COVID y formular exenciones fiscales a las empresas más afectadas, sumando a este plan un plan de captación de empresas deslocalizadas.

Más flexibilidad laboral manteniendo la reforma del PP, ampliando los ERTEs en los sectores más afectados y ensanchando la tarifa plana para los autónomos son otras de sus propuestos, junto a una ley de Segunda Oportunidad para rescatar a empresarios en quiebra.

Menos burocracia, unidad de mercado, más digitalización o una ley para impulsar el crecimiento empresarial; más formación e impulso a la transformación digital; o conseguir mayor seguridad jurídica cierran la lista de sugerencias del líder de los 'populares'.

LA ESCENIFICACIÓN DEL PLAN DE RESCATE, "UN INSULTO A LA INTELIGENCIA"

Sobre el plan presentado este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado que solo prevea la creación de 800.000 empleos cuando "ya se han destruido un millón", por lo que "solo será capaz de tener un saldo negativo" de 200.000 puestos de trabajo.

Ha abundado en sus críticas cargando contra el hecho de que el plan se anunciara "con el Himno de la Alegría", lo cual es "un insulto a la inteligencia", como el extremo de "celebrar que a España se le tiene que rescatar por no haber sido capaz de hacer los deberes". "Fue un acto propagandístico para intentar blanquear su balance de gestión con pianistas, sindicatos, empresas y embajadores".

Se ha preguntado por qué Alemania no recibe medidas de rescate como las de España, respondiendo que "es porque no ha dilapidado 20.000 millones de euros en 2018 y 2019, en plena bonanza, para rascar más votos con los viernes electorales".

Con todo, el líder del PP asegura que si la pandemia es "simétrica" según el argumento de Pedro Sánchez, no se entiende ahora que las consecuencias "sean asimétricas".