Estados Unidos.- 'Elegidos para la gloria', los héroes espaciales del Mercury 7 aterrizan en Disney+

LOS ÁNGELES, 8 (EUROPA PRESS)

Este viernes 9 de octubre Disney+ estrena la serie original 'Elegidos para la gloria', una producción basada en el best seller de Tom Wolfe que aborda los primeros años del Programa Espacial de Estados Unidos y la famosa historia de los primeros astronautas norteamericanos del Mercury 7.

A través de 8 episodios, 'Elegidos para la gloria' ofrece una visión de lo que fue el primer reality show de Estados Unidos en el que unos ambiciosos astronautas y sus familias saltaron a la fama de la noche a la mañana en una carrera desenfrenada en busca de dinero, fama e inmortalidad. La serie producida para National Geographic por Appian Way Productions y Warner Bros. Television es uno de los últimos proyectos de la productora fundada por Leonardo DiCaprio en la ciudad de Los Ángeles.

"Leonardo y yo siempre buscamos proyectos que tengan personajes realmente complicados, hombres complicados. Muchos de ellos son grandes hombres, pero uno se pregunta: '¿Qué sacrificaron por esa grandeza, personal y profesionalmente?' Y aquí hay siete personajes fantásticos y complicados. Nos lanzamos a producir esta serie sin pensarlo dos veces. Fue una oportunidad increíble", afirma Jennifer Davisson, productora y socia del intérprete en Appian Way en un encuentro virtual con varios medios de comunicación entre los que se encontraba Europa Press.

El actor Jake McDorman quiso formar parte del proyecto en cuanto leyó el guión de la serie. "El guión fue lo que realmente me atrajo. Todos los actores a quienes conocía personalmente y que lo habían leído estaban emocionados. Y cuando finalmente hice una audición y pude leerlo, me di cuenta de que no se equivocaban. Es un guión increíble. Hay un gran elenco de personajes. Todos son maravillosos, desde los astronautas del Mercury 7, hasta sus esposas y familias, y también la gente de la NASA", señala Jake McDorman, quien interpreta a Alan Shepard.

Patrick J. Adams da vida a John Glenn en la serie. "La historia real de estos astronautas me fascina desde que era un niño. Leí el libro cuando tenía 14 años. Mi padre me lo dio. Entonces, cuando escuché que estaban haciendo una serie, no tenía idea de qué papel interpretaría o si podría interpretar un papel, pero aproveché la oportunidad y quise formar parte de ella", recuerda Patrick.

"Vi la película cuando era adolescente y me encantó. Además, siempre me gustó mucho la idea del espacio, la NASA y todo ese tipo de cosas. Cuando leí el libro, recuerdo que le dije a mis agentes que estaba muy interesado en hacer un papel si se presentaba la oportunidad, que me encantaría… Y aquí estoy", dice por su parte el actor Colin O'Donoghue.

UNA INSPIRADORA HISTORIA

'Elegidos para la gloria' traslada al espectador hasta 1959, en plena Guerra Fría. Estados Unidos teme quedarse atrás en la carrera espacial que en ese momento domina la Unión Soviética. Pero el gobierno de Estados Unidos tiene el antídoto perfecto para dar la vuelta a la situación: enviar un hombre al espacio.

La recién creada NASA tiene ante sí una tarea monumental, y un grupo de los mejores ingenieros del país estima que necesitarán décadas para lograr esa hazaña… pero lo cierto es que solo disponen de dos años.

Los ingenieros de la NASA, incluidos el científico espacial Bob Gilruth (Patrick Fischler) y el apasionado Chris Kraft (Eric Ladin), trabajan a contrarreloj y sometidos a una presión cada vez mayor por parte de Washington. Juntos, seleccionan a siete astronautas que forman parte de un grupo de pilotos de prueba militares. Son hombres corrientes y completamente anónimos que, pocos días después de que el mundo los conozca, se convierten en héroes sin haber realizado todavía ningún acto heroico.

La serie también se centra en las familias de los astronautas, como el caso de Annie Glenn (Nora Zehetner), que se enfrenta a una discapacidad del habla. Louise Shepard (Shannon Lucio) es una esposa y madre que se niega a permitir que las transgresiones de su marido Alan afecten a su hogar, mientras que Trudy Cooper (Eloise Mumford) es una consumada piloto que deja a un lado sus propias ambiciones para ofrecer la imagen de una familia feliz.

"Creo que es fundamental centrarse en la familia, porque, en primer lugar, una de las razones por las que estos hombres fueron elegidos para el programa de la NASA es porque eran hombres casados que tenían familia. En aquel entonces, ese era un requisito para ingresar en el programa espacial. En segundo lugar, estos hombres están ahí por el apoyo que recibieron de sus mujeres. Por ejemplo, Trudy Cooper decide volver con su marido para que él pueda ser parte del programa. Y si ella no hubiera hecho eso, Gordon Cooper no sería astronauta", explica la actriz Shannon Lucio.