Latinoamérica.- El deportista onubense Emilio Martí protagoniza una nueva jornada del programa 'Mentor 10'

HUELVA, 8 (EUROPA PRESS)

El deportista onubense Emilio Martín ha protagonizado esta tarde en el Estadio Iberoamericano de Atletismo que lleva su nombre una nueva jornada del programa 'Mentor 10', puesto en marcha por la Consejería de Educación y Deporte con el objetivo de fomentar los valores del deporte y los hábitos de vida saludables entre los escolares y jóvenes deportistas.

El acto ha contado con la presencia de la delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, Estela Villalba; el jefe del servicio de Deportes de la Diputación de Huelva, Javier Aznar; y Manuel Garrido, delegado de la Federación Andaluza de Atletismo en Huelva.

Estela Villalba agradeció en primer lugar a la Diputación de Huelva, "por acogernos en esta magnífica instalación, que es un orgullo para los onubenses". A continuación, se dirigió a los protagonistas del acto, los atletas del Club Onubense de Atletismo, "porque queremos que os sentáis unos privilegiados, unos afortunados por participar en este programa, ya que un mentor es alguien que os va a ayudar, un referente, que os ayudará en vuestra carrera deportiva y a formaros en valores, que os servirán para toda la vida".

"Tenemos en esta segunda edición del programa a dos mentores onubenses, Carolina Marín y Emilio, que van a transmitir los mejores valores, que aplicados a otros ámbitos de la vida os van a hacer campeones", destacó también Villalba.

Tanto Javier Aznar como Manuel Garrido agradecieron a la Consejería por traer a Huelva el programa Mentor 10, y animaron a los chavales a seguir los consejos de Emilio Martín.

Emilio Martín, además de comenzar agradeciendo su participación en el programa 'Mentor 10', dedicó parte de sus palabras a contar sus inicios, cómo comenzó en la práctica deportiva en 1994, "primero en el fútbol sala, pero como no destacaba tanto probé en el atletismo, porque me dí cuenta que me gustaba correr. practicaba todo tipo de modalidades, pero el correr era lo que más me llamaba la atención".

"Ganaba pocas veces, pero hacía lo que me gustaba, disfrutaba, y poco a poco fui mejorando hasta que entre 2004 y 2006 me proclamé subcampeón de España de 1.500 metros. Decidí también probar el duatlón porque me lo pasaba bien practicándolo y acabé siendo campeón del mundo, y dedicándome profesionalmente a ello, algo que nunca pensé que pasaría", destacó también el deportista onubense.

El campeón del Mundo de Duatlón y tres veces ganador del Desafío Doñana señaló también que "el secreto de todo ello es que he hecho siempre lo que me ha apetecido, lo que me hacía disfrutar, y eso lo tenéis que hacer vosotros en todos los ámbitos de la vida, y en el deporte hará que mejoréis los resultados, eso sí, sin olvidar las obligaciones, el estudiar, el formarse".

"Tenéis que convertir el deporte en un hábito de vida, para desarrollaros como personas, y para prevenir enfermedades y tener buena salud. Si hacemos aquello que nos motive seremos capaces de cumplir los objetivos que nos planteemos", destacó igualmente Emilio.

Una vez finalizadas las distintas intervenciones Emilio Martín realizó una masterclass con distintos ejercicios de velocidad, salto longitud o peso en la pista de atletismo del Estadio Iberoamericano, con 28 atletas del Club Onubense de Atletismo, entre los que se encontraba también Blanca Betanzos.

Una vez finalizada la masterclass Emilio Martín recibió un homenaje por parte del Club Onubense de Atletismo, leyendo cada uno de los chicos unas palabras que formaban todas juntas una frase elogiando a Emilio, así como entregándole una foto de gran tamaño de su participación en el Campeonato de Europa de Duatlón en Punta Umbría, en 2019.

El Programa 'Mentor10' es un proyecto estratégico que lleva de manera progresiva y en diferentes niveles la formación en valores y la promoción de los hábitos saludables a la población en edad escolar y, al mismo tiempo, constituye un impulso notable para la formación de los talentos deportivos andaluces, gracias a veinte mentores que les guiarán en la fase inicial de sus trayectorias deportivas.

Se trata de que los niños y jóvenes que participen en este proyecto tengan la referencia de personas que han pasado por el mundo del deporte de élite, por el éxito y que lo han hecho, además, desde la base.

Los deportistas que pertenecen a este programa en su segunda edición y que se convierten en mentores del deporte andaluz son, además de Emilio Martín, Blanca Manchón, José Manuel Ruiz, Carolina Marín, Fátima Gálvez, Damián Quintero, María Peláez, Berni Rodríguez, Lourdes Mohedano, Regino Hernández, Carmen Martín, Josué Brachi, Adrián Gavira, María Pérez, Juan Bautista Castilla 'Chamba', María Pujol, Celia Jiménez, Carmen Herrera, Rubén Alcántara y José Manuel Quintero.