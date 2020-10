Pandemia aumenta interés de vacunarse contra influenza; descartan desabasto

La escasez de la vacuna contra la influenza reportada en algunos Centros de Salud, se debería a un aumento del interés de la gente por vacunarse, declaró para Publimetro el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Escasea vacuna contra influenza en CDMX; priorizan a grupos de riesgo La Secretaría de Salud local informó que esperan recibir pronto un lote más del biológico, para regularizar la vacunación.

"Aumentó el interés de la gente por protegerse en el marco de esta pandemia por la que atravesamos y como ven que para esto sí hay una vacuna ahorita pues todos se la quieren poner", afirmó.

No obstante, el especialista llamó a no alarmarse y recordar que se debe dar prioridad a los grupos de riesgo, es decir, a los niños hasta los cinco años, las mujeres embarazadas, el personal de salud, las personas mayores de 60 años y los que cursan con una enfermedad como diabetes e hipertensión, entre otras.

Indicó que los riesgos de que se acaben las vacunas son principalmente para las personas que se mencionan en el párrafo anterior, pues podrían sufrir graves complicaciones al no adquirir el suministro. Sin embargo, llamó a no alarmarse.

La vacunación universal, dijo, no es necesaria porque además de que no hay tal infraestructura en el sistema de salud mexicano, el biológico no tiene utilidad en la gente que no pertenece a los grupos de riesgo.

En caso de no encontrar el biológico en los Centros de Salud, el experto señaló que la gente puede seguir con el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos, medidas que han funcionado en otros países que ya han pasado por la época de influenza en época de Covid-19. "No hay que estar tan asustados de que va a repuntar la influenza. En la mayoría de los países que ya pasaron por su temporada de influenza, que son los del hemisferio sur y algunos del hemisferio norte, por ejemplo, Japón tuvo una temporada de influenza baja, Argentina, Australia, por las medidas de Covid-19 implementadas".

Autoridades descartan desabasto

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en la capital del país no hay desabasto de vacunas contra la influenza, sino que en una semana se acabaron las dosis que tenían contempladas para quince días.

"No hay desabasto, la Secretaría de Salud Federal nos dota semana con semana, o cada 15 días del lote de vacunas, lo que ocurrió es que lo que estaba programado para los primeros quince días, prácticamente se vacunó en la primera semana", dijo.

La mandataria detalló que para los primeros 15 días de vacunación se tenía contemplado vacunar a 300 mil personas, pero aseguró que se logró aplicar todas las dosis en una sola semana.

Tanto la jefa de gobierno como la Secretaría de Salud local aseguraron que en los próximos días llegará a la Ciudad un nuevo suministro.

De acuerdo con la Sedesa, para este ciclo de vacunación se adquirieron 1.8 millones de dosis por parte de la dependencia. En total, en la capital del país se aplicarán tres millones, junto con el IMSS, ISSSTE y otras instituciones de salud.

Cifra

3 millones

de dosis se aplicarán en la capital del país.

LAS CLAVES

Priorizan a grupos vulnerables: