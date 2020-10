Renombrar calles de la CDMX reconocería a grupos indígenas

El Gobierno capitalino consultará entre los vecinos si desean cambiar los nombres de sus calles y colonias en donde figuran políticos que fueron responsables de actos de represión en el siglo 20. Una de las colonias propuestas para cambio de nombre es Nueva Díaz Ordaz en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, los cambios tendrán la propuesta de poner nombres de cosas alusivas a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, los 500 años de la conquista y 200 del México independiente.

Lo anterior, sería muy representativo porque reconocería a grupos indígenas que hoy en día no tienen ganado un nombre en las calles de la capital del país, declaró para Publimetro el doctor Jorge Valtierra Zamudio, investigador de la Facultad de Derecho con especialidad en Antología Social, política y gobernanza, religión en México y Centroamérica y patrimonio cultural e historiador.

"Simbólicamente sería muy representativo reconocer a una localidad, a un grupo indigenas, o a personaje especifico en la historia que han hecho mucho en el país y evidentemente no se les reconoce", sostuvo. No obstante, señaló que el gobierno de la Ciudad, deberá tener cuidado en 'no caer en la tentación de tratar de borrar la historia' porque de todos modos habrá un registro de ello.

"Me parece que deben tener cuidado y esta consulta debe estar acompañada de información importante para no pensar en la historia como héroes y villanos y entender el papel de estos villanos que han tenido en el proceso de construcción de nuestra nación y entender nuestro presente", refirió.

Cambio es congruente con discurso de AMLO

El investigador señaló que el cambio en el nombre de las calles está en congruencia con el discurso político del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Muchos de los discursos de Andrés Manuel desde el inicio de este sexenio ha sido a favor de reconocer, por ejemplo, a los pueblos indigenas incluso cuestiones que fueron muy polémicas tachadas de absurdas de exigir una disculpa de parte del rey de España y por parte del papa Francisco por la serie de vejaciones que representó lo que conocemos como Conquista".

La idea de poner nombres de cosas alusivas a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, dijo Valtierra Zamudio, habla también de un reconocimiento y un cambio del discurso histórico.

"Creo que este gobierno no está para exaltar o manchar nombres sino para hacer mucho más visibles a personajes, grupos o circunstancias que han sido invisibles, tal como lo han sido los grupos indígenas", puntualizó.

Cifra

25 mil

calles se estima que hay en la CDMX

LAS CLAVES

Cambios serán de cosas alusivas a:

700 años de la fundación de México-Tenochtitlán

500 años de la conquista

200 del México independiente