Tenis.-Tenis/Roland Garros.- Pablo Carreño: "Cada vez que Djokovic está en apuros pide la asistencia"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El tenista español Pablo Carreño dijo que "cada vez que Djokovic está en apuros pide la asistencia" después de solicitar la presencia de los médicos en el partido que les enfrentó este miércoles en los cuartos de final de Roland Garros y que terminó 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4 en favor del número uno del mundo.

"Cada vez que Djokovic está en aprietos pide la asistencia. No me ha descentrado porque ya sabía que pasaría. Es algo que suele hacer", dijo el asturiano, que calificó su nivel de "alto". "No estaba cómodo, he hecho que tuviera dudas", añadió Carreño.

"No sé si tiene algo en el hombro o es mental. No me ha descentrado porque ya lo sabía", indicó el gijonés, que ya se había medido con Djokovic recientemente en el US Open. Al margen de la polémica por la presencia de los médicos y las dolencias de su oponente, el tenista español acabó satisfecho con su participación en Roland Garros.

"Mi nivel ha subido, ahora vuelvo a tener el respeto de los jugadores, me ven otra vez peligroso. Cuando juego a mi mejor nivel demuestro que puedo pelear con cualquiera. Es una dinámica positiva, que está acompañada de resultados", sentenció Carreño.

"Este año he tenido mucho tiempo para entrenar, el salto de calidad ha sido grande, estamos por el buen camino", sentenció el español, número 18 del ranking ATP y tercer mejor tenista de la Armada tras Rafa Nadal y Roberto Bautista.