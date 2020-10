Tenis.-Tenis/Roland Garros.- (Previa) Nadal quiere revancha ante Schwartzman para buscar su decimotercer Roland Garros

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal buscará este viernes su billete para su decimotercera final en Roland Garros, tercer y último 'Grand Slam' de la temporada, en un duelo de semifinales que se presume igualado ante el argentino Diego Schwartzman, a buen nivel y reforzado por haber batido al balear hace unas semanas.

El pasado 19 de septiembre el 'Peque', como es conocido el de Buenos Aires, conseguía ganar al manacorí en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma con cierta autoridad y buen tenis (6-2, 7-5), su primer triunfo en nueve duelos y que aumentan su moral de intentar alcanzar la final en París.

Pero no sólo este triunfo le ha dado moral al bonaerense ya que se clasificó para sus primeras semifinales de un 'grande' derrotando a uno de los favoritos para el título en París como el austriaco Dominic Thiem, doble finalista en las dos últimas ediciones ante Nadal. El jugador sudamericano libró una gran 'batalla' con el campeón del US Open que se fue más allá de las cinco horas y que es otro plus para intentar volver a ganar al número dos del mundo en un escenario donde prácticamente ha sido imbatible.

98 triunfos atesora ya el 12 veces ganador en la tierra batida parisina, que además nunca ha perdido en esta penúltima ronda en Roland Garros, una estadística que tratará de mantener para aspirar a defender su corona y a igualar también en 20 'Grand Slams' a Roger Federer.

Antes de su última vez en Roma, el español había sido 'bestia negra' de Schwartzman, al que sólo le había permitido ganarle dos mangas en sus ocho anteriores enfrentamientos, una de ellas precisamente en el Abierto de Francia. Ambos se vieron en los cuartos de final de 2018 y el argentino fue capaz de ganarle el primer set al balear (6-4) antes de perder los tres siguientes (6-3, 6-2, 6-2) en un partido donde un parón por la lluvia 'ayudó' en la reacción del de Manacor.

Este también habrá tomado nota de lo que debe mejorar respecto a la derrota de hace unas semanas en el Foro Itálico, un partido nocturno y con condiciones seguramente diferentes a las de este viernes en una pista como la Philippe-Chatrier donde se mueve con mucha soltura. Lo primordial será sobre todo servir mejor que en la noche romana, donde apenas pudo jugar con primeros saques y eso le hizo estar dominado por el de Buenos Aires.

De todos modos, Nadal llega también animado a sus decimoterceras semifinales en París. Aún no ha perdido ningún set en sus cinco partidos y en el último ante el joven Jannick Sinner, el más exigente que ha tenido en el torneo, su 'drive' acabó funcionando a un gran nivel con una veintena de ganadores y fue clave para acabar con la resistencia del italiano.

DJOKOVIC, FAVORITO ANTE UN TSITSIPAS AL ALZA

El español y el argentino abrirán la acción en la Philippe-Chatrier a partir de las 14.50 horas, con la climatología otoñal de la capital francesa también en el punto de mira, y posteriormente será el turno de Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas.

El serbio, primer cabeza de serie, parte como favorito ante el griego, quinto, pese a las dudas sobre sus dolores en el cuello que ya arrastró ante Pablo Carreño en cuartos de final. El de Belgrado se sobrepuso ante el asturiano, aunque este le arrebató el único set que ha perdido camino hacia su regreso cuatro años después a la final de este 'Grand Slam' y proseguir con su casi impecable racha en 2020 (36-1).

Enfrente, un Tsitsipas que desde que sufriese en su estreno ante el español Jaume Munar, ha ido elevando su nivel de juego y que llega al alza tras deshacerse con autoridad del ruso Andry Rublev y clasificarse para sus segundas semifinales en un 'grande' tras las logradas en Australia en 2019. 'Nole' domina el enfrentamiento particular 3-2, con victoria en su único duelo en tierra batida, en la final del año pasado en el Masters 1.000 de Madrid por 6-3, 6-4.