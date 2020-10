Adolescente de 16 años asume como primera ministra de Finlandia

View this post on Instagram

Tänään osana @plansuomi #GirlsTakeover kampanjaa pääministerin tehtäviä hoiti päivän ajan 16-vuotias Aava Murto. Päivään on mahtunut paljon keskusteluita mm. kehitysyhteistyöstä, tyttöihin kohdistuvasta verkkohäirinnästä ja siitä, mitä Suomi voi tehdä edistääkseen tyttöjen mahdollisuuksia päästä käyttämään ja kehittämään teknologiaa. Girls Takeover on osa YK:n kansainvälisen tyttöjen päivän juhlintaa, jonka aikana tytöt ympäri maailmaa astuvat yhteiskunnan eri alojen johtajien paikalle päiväksi. Kiitos Aava tästä päivästä 😊