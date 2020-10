Beatriz Gutiérrez acude a Italia para fortalecer intercambio cultural

View this post on Instagram

Por la tarde, en Roma, he atestiguado la firma de una carta de intención entre el Gobierno de México y los Archivos Centrales del Estado de Italia sobre Acceso Digital al Patrimonio Cultural e Histórico de Italia y de México. Por fin caminamos hacia la universalización de los fondos históricos, para que todos los mexicanos puedan conocer los tesoros que hay en otras latitudes. Aquí me han mostrado algunas curiosidades como el expediente de María Montessori, una de las más grandes educadoras del siglo XX. #GrazieRoma 🇲🇽 🇮🇹 Siempre juntos.