Hugo López-Gatell causa polémica en redes por dar un beso

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, causó polémica en redes sociales, ya que se le vio en compañía de una mujer sin acatar las medidas de sana distancia que ha recomendado a lo largo de la Jornada Nacional de Sana Distancia y de esta etapa de nueva normalidad.

En tres fotografías que se compartieron en redes sociales y que fueron captadas desde un sitio alejado, en algunos comentarios le recriminaron tomarse tiempo para su vida privada y no atender la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.

Aunque también se emitieron comentarios por respetar la vida privada del funcionario federal, el que al parecer está en un restaurante en una mesa al aire libre.

Una de estúpida guardando la sana distancia y el Dr. Gatell dándose lo que no me he dado en 7 meses de encierro. Dime tú si es justo. pic.twitter.com/wmHDYuNkXQ

— Gustavo (@lucy_mccartney) October 10, 2020