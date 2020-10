UE.- Los 27 tratarán el lunes las crisis de Venezuela y Bielorrusia y aplicar sanciones por el caso Navalni

BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)

Los ministros de Exteriores de los Veintisiete se reunirán este lunes con varias crisis internacionales sobre la mesa, como la situación en Venezuela de cara a las elecciones, la evolución de la crisis en Bielorrusia y las posibles acciones de la UE frente al envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni.

En el marco del Consejo de Asuntos Exteriores que tendrá lugar en Luxemburgo, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, informará a los titulares de Exteriores sobre los últimos acontecimientos en Venezuela de cara a los comicios legislativos del 6 de diciembre y la misión diplomática enviada por la UE a negociar un aplazamiento, operación que el propio Borrell ha reconocido que no ha dado los resultados esperados.

La iniciativa ha generado gran controversia política en las últimas semanas en Bruselas, después de que el PP y Ciudadanos redoblaran sus ataques contra Borrell al acusarle de ir por libre y enviar una misión "secreta" a Venezuela que "blanqueó" al Gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, la polémica en el Parlamento Europeo no ha encontrado eco en el Consejo de la UE, donde los estados miembros no se han mostrado especialmente preocupados por esta cuestión. "Fue un puro ejercicio político que la mayoría de estados miembro no entendieron", han señalado fuentes europeas.

Queda por ver los siguientes pasos de la UE en Venezuela y cómo reacciona la diplomacia comunitaria ante unas elecciones que, a día de hoy, no cumplirían las condiciones democráticas mínimas. Un alto cargo de la UE anticipa que "habrá problemas" para reconocer la legitimidad de los comicios, si finalmente Caracas prosigue con su calendario.

ENVENENAMIENTO DE NAVALNI Y BIELORRUSIA

Los ministros tendrán sobre la mesa la propuesta de Francia y Alemania para estudiar sanciones contra los responsables del envenenamiento Navalni por un agente nervioso del tipo Novichok. En un comunicado conjunto París y Berlín señalaron esta semana a Rusia como responsable del ataque y defendieron imponer restricciones que, en su caso, se sumarían a la serie de sanciones impuestas por la UE contra Moscú desde 2014, a raíz de la guerra de Ucrania y la anexión de Crimea.

Aunque la diplomacia europea no tiene definido el alcance, ni el tamaño de la lista de sancionados, sí ve probable que el lunes los Veintisiete alcancen un acuerdo político para adoptar sanciones por el ataque contra Navalni.

La sesión en Luxemburgo servirá para dar seguimiento a la situación en Bielorrusia, crisis sobre la que la UE espera cerrar unas conclusiones en las que reafirme su posición de pedir diálogo interno a Minsk y reiterarle que debe poner fin a la represión en el país.

También se pondrá sobre la mesa la posibilidad de aumentar el tamaño de las sanciones, que entraron en vigor a principio de mes, con la amenaza latente de la UE de incluir al presidente, Alexander Lukashenko, si continúa enrocado y rechazando el proceso interno facilitado por la OSCE.

DIÁLOGO ENTRE SERBIA Y KOSOVO

Por último, la cita contará con la participación del enviado especial de la UE para el Diálogo entre Belgrado y Pristina, Miroslav Lajcak, quien explicará a los países miembros el estado de las conversaciones y conocerá de primera mano las impresiones que tiene las capitales sobre el proceso.

Después de que la iniciativa auspiciada por Bruselas haya perdido algo de tracción, por las dificultades internas que afronta Kosovo por uno de los temas del diálogo –dar mayor autonomía a las municipalidades de mayoría serbia –, Lajcak espera concitar el respaldo de la UE y conjuntamente encontrar fórmulas para reavivar el proceso.

Ante el estancamiento de las conversaciones, el enviado de la UE se ha visto con el presidente, Hashim Thaci, hasta ahora escéptico con el proceso, y viajará la semana que viene a Belgrado y Pristina. Aunque en Bruselas evitan adelantar por el momento qué puede poner sobre la mesa la UE para atraer a ambas partes, reiteran que la aspiración comunitaria de Serbia y de Kosovo debe ser un aliciente en este proceso.