Coronavirus.- Países Bajos suma 6.504 contagios por coronavirus en un nuevo récord diario

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Las autoridades holandesas han informado este sábado de 6.504 nuevos positivos por coronavirus en el que supone el cuarto día consecutivo de récord diario de contagios y una curva que dibuja un claro trazado ascendente muy superior al de la primera ola.

El boletín oficial del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente holandés (RIVM) incluye además 24 nuevos fallecimientos, para sumar 6.567 decesos y 168.280 casos confirmados de contagio.

Además se han contabilizado 1.220 pacientes hospitalizados (+51 en 24 horas), de los cuales 235 están en unidades de cuidados intensivos (-4 desde el viernes). Las ciudades más afectadas del país son Rotterdam, La Haya, Utrecht y Ámsterdam, que han visto un fuerte incremento de los casos.

El viernes el primer ministro holandés, Mark Rutte, expresaba su preocupación por las cifras. "Estamos entre los tres países más golpeados de Europa y es peor que en Estados Unidos", ha dicho. Rutte no ha anunciado nuevas medidas, aunque no ha descartado imponer restricciones si la situación no mejora.