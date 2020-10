Fórmula 1/GP Eifel.- Lance Stroll no participa en los terceros libres y podría perderse el Gran Premio

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El piloto canadiense Lance Stroll (Racing Point) no participará en los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Eifel al no encontrarse "al cien por cien", un estado que podría hacer que no estuviese presente en la clasificación ni en la carrera de este fin de semana y que podría propiciar el regreso del alemán Nico Hülkenberg.

"Lance Stroll no se siente al 100% esta mañana y por lo tanto no participará en los Libres 3. Su estado se evaluará después de la sesión para determinar si está en condiciones de conducir, momento en el que el equipo confirmará los planes para la sesión de calificación", señaló su equipo en las redes sociales.

Sin embargo, Racing Point no ha desvelado los motivos de este malestar. Según algunos medios, el alemán Nico Hülkenberg podría estar viajando al Circuito de Nürburgring para subirse al 'RP20' del canadiense.

Si se confirma, sería la segunda vez esta temporada que Racing Point recurriría al germano, que ya sustituyó al mexicano Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Gran Bretaña y el Gran Premio 70° Aniversario, ambos en el Circuito de Silverstone, mientras este estaba convaleciente tras dar positivo por coronavirus.