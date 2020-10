Taxistas de Guadalajara protestan contra plataformas digitales

Más de mil 500 taxistas se manifestaron este mediodía en el Centro de Guadalajara exigiendo a las autoridades estatales la desaparición de las empresas de redes de transporte (ERT), pues acusan, que este servicio de taxi particular por medio de plataformas digitales, es una competencia desleal. Afirman que las autoridades, mientras con el taxista convencional son severos, hay muchas concesiones para estas empresas extranjeras.

Fueron en total seis contingentes que como punto de arribo tuvieron el Centro de la ciudad; partieron de la Plaza de Toros en Calzada Independencia y Fidel Velázquez, Javier Mina en Tetlán, La Minerva, Plaza Centro Sur, la glorieta del Alamo y finalmente de Aviación y Juan Gil Preciado.

FOTO: Héctor Escamilla

Al llegar a avenida Juárez y Corona, autoridades les negaron el paso a los taxistas, lo que provocó que las unidades se quedaran estorbando sobre estas vialidades, así como López Cotilla. Finalmente se les cedió el paso, que aprovecharon los dirigentes de la protesta para entregar un pliego petitorio para el Ejecutivo, así como para diputados locales. Tras entregar el documento, se retiraron.

Entre las inconformidades de los taxistas se encuentra la cantidad de requisitos que a ellos si les piden, pero a los operadores de plataforma no; la discrecionalidad de la llamada tarifa dinámica, que no es regulada por el estado y que sólo haya mil 800 unidades registradas en plataformas, cuando aseguran son más de 45 mil unidades de estas plataformas operando no sólo en la metrópoli, sino en ciudades medias.