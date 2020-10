Armenia/Azerbaiyán.- Aliyev defiende para Turquía el mismo rango que Rusia, EEUU y Francia en el Grupo de Minsk

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha defendido este martes que Turquía, su principal aliado en el conflicto con Armenia por la región de Nagorno Karabaj, goce del mismo estatus de copresidente del Grupo de Minsk que busca una solución al mismo desde hace más de dos décadas que tienen Estados Unidos, Francia y Rusia.

Como ha venido haciendo desde que se reanudaron los combates en esta región teóricamente azerí pero de mayoría armenia y autoproclamada independiente el pasado 27 de septiembre, Aliyev ha denunciado que desde su creación el Grupo de Minsk, que se enmarca dentro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), no ha logrado avances en la resolución del conflicto y Azerbaiyán no ha recuperado los territorios perdidos.

"Quiero reiterar que Turquía definitivamente debe desempeñar un papel activo en la solución política de esta cuestión", ha reivindicado Aliyev en una entrevista con una cadena turca de la que se hace eco la agencia de noticias Trend, subayando que el Grupo de Minsk se creó en 1992 y "las realidades geopolíticas han cambiado" desde entonces.

"La situación en 1992 no puede compararse con la actual. Turquía es hoy en día una potencia no solo en la región sino también a escala mundial (pero) muchos en Occidente no quieren aceptarlo", ha subrayado el presidente azerí.

Además, entre los miembros del Grupo de Minsk hay "países situados fuera de la región que no tienen ninguna relación con ella y nunca han estado interesados en el conflicto", ha destacado. El grupo lo componen Alemania, Bielorrusia, Italia, Finlandia, Suecia y Turquía, así como Armenia y Azerbaiyán, mientras que está copresidido por los tres citados países.

"Si realmente queremos resolver este conflicto entonces, y nosotros queremos, entonces deben ser países que tengan tanto la fuerza como la influencia y que la composición no sea partidista", ha reivindicado Aliyev, denunciando que los tres países que lo copresiden actualmente tienen una importante presencia de la diáspora armenia.

Así pues, ha incidido, "¿por qué no debería ser Turquía copresidente?" "Ya es miembro del Grupo de Minsk. Por tanto, nuestra política es bastante lógica", ha subrayado Aliyev.

En otro orden de cosas, la oficina del Fiscal General de Azerbaiyán ha informado este martes de que al menos 42 civiles han muerto y otros 206 han resultado heridos en las acciones de las fuerzas armenias y de Nagorno Karabaj desde que se reanudaron los combates el pasado 27 de septiembre. Desde este sábado está en vigor un frágil alto el fuego, que ambas partes se han acusado mutuamente de haber violado.

A este respecto, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha pedido este martes a los dos países que cumplan con sus "compromisos de alto el fuego" y dejen de "atacar áreas civiles, como Ganja y Stepanakert", la capital de Nagorno Karabaj. "Lamentamos la pérdida de vidas humanas y seguimos comprometidos con una solución pacífica", ha escrito en su Twitter.