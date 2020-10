Barbosa, dispuesto a colaborar con Rivera "sin mentiras"

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta dijo que está dispuesto a colaborar con la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, siempre que se tenga el fin de avanzar “sin mentiras” en temas relacionados con seguridad pública, obra y fortalecimiento institucional, entre otros.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario poblano respondió a la invitación que hizo la alcaldesa durante su segundo informe de labores, en donde pidió colaboración sin subordinación.

“Sí, cuando la colaboración que se indique sea real, sin mentiras, y tenga el propósito de avanzar en temas relevantes para la ciudadanía, seguridad pública, obra, salud, educación y fortalecimiento institucional”, dijo.

Rivera Vivanco dejó claro que la estrategia jurídica para evitar que se asuma el control de la seguridad pública no se trata de una confrontación, por lo que externó su disposición de seguir trabajando en coordinación, pero no por encima de la autonomía municipal.

Asimismo, Barbosa Huerta llamó a los alcaldes y alcaldesas municipales, así como a actores políticos a la serenidad y reconciliación, toda vez que dijo es el momento de poder entender que las cosas tienen que suceder sin radicalismos, sin groserías y sin mentiras.

Además, al preguntarle sobre que el Congreso del Estado estudiará la revocación de mandato de la edil capitalina a petición de magistrados del TEEP, el gobernador dijo que desconoce el caso y que incluso no sabía que existía este procedimiento.

“No conozco el caso; ayer que lo leímos en la noche quedé sorprendido, no sabía que existía este procedimiento, porque me van a echar la culpa, es seguro, y entonces les confieso, no sabía yo de este procedimiento”, añadió.