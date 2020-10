Casa Real.- El Parlamento de Cantabria aprueba las resoluciones de PP y Cs de apoyo al Rey con la abstención del PSOE

Los socialistas ven en ellas "una carrera de postureo patriótico"

SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este martes sendas proposiciones no de ley promovidas por Ciudadanos y el PP de defensa de la Constitución, la monarquía parlamentaria y el Rey frente a los "ataques" de los representantes de Podemos en el Gobierno o los independentistas catalanes. Las resoluciones han salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el PSOE, que se ha abstenido porque las considera "oportunistas" y "una carrera de postureo patriótico".

Los grupos de la oposición han criticado a los socialistas al entender que con su abstención "se ponen de perfil en la defensa" de las instituciones. Por su parte, el PRC ha defendido que las críticas al jefe del Estado se enmarcan en la libertad de ideas que consagra la Constitución y ha pedido a los partidos proponentes que no den a las formaciones minoritarias que las vierten "un eco que no merecen porque los ciudadanos no se lo han dado en las urnas".

A propuesta de Cs, el Parlamento ha acordado instar al Gobierno de Cantabria a instar al Gobierno de España a defender la Constitución; garantizar el debido respeto a sus instituciones y especialmente a la figura del Rey, Felipe VI; "proteger a los ciudadanos de cualquier intento desestabilizador por parte de quienes tienen el deber de guardar y hacer guardar la Constitución"; y "recordar y garantizar que cualquier revisión o cambio legislativo que afecte a nuestro modelo de Estado solo puede llevarse a cabo a través de nuestro ordenamiento jurídico".

Y a propuesta del PP, la Cámara ha aprobado que desde el Gobierno de Cantabria se inste al Gobierno de España a defender el orden constitucional y en concreto, a reivindicar la Constitución como base de la democracia; respetar la separación de poderes; defender la unidad de España y la igualdad de todos los españoles; proteger y apoyar la labor realizada por todas las instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza.

"REPÚBLICA BANANERA"

Ha abierto el debate el portavoz de Cs, Félix Alvarez, que se ha referido al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro Garzón como "totalitarios que buscan acabar con el sistema constitucional, socavar la imagen del Rey, y demoler el estado social y democrático de derecho para implantar su república bananera plurinacional".

A la vez, ha advertido de la "necesidad" que tiene el Gobierno de "mantener contentos a sus socios de Esquerra Republicana, a los que Pedro Sánchez debe la investidura y con los que el PSOE gobierna en más de 50 ayuntamientos de Cataluña". En este contexto ha situado la ausencia del monarca en el acto del pasado 25 de septiembre en Barcelona de la nueva promoción de jueces.

En la misma línea, el portavoz del PP, Iñigo Fernández, ha afirmado que "una pata del problema" es que quienes están "atacando" a la Corona son miembros del Gobierno y la otra es la "tibieza, ambigüedad, indiferencia e indolencia" del PSOE y "la cancha" que da "a una minoría de izquierdas y a los independentistas catalanes y vascos".

Ha criticado especialmente los "silencios" de Pedro Sánchez, que en su opinión "está dispuesto a todo y a pactar lo que haga falta con quien haga falta con tal de seguir al frente de este país". "Tiene más peligro que un mono con dos pistolas", ha repetido insistentemente, hasta llegar a provocar la queja del presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla.

El portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha afirmado que el presidente Sánchez "no respeta las instituciones" sino que las "utiliza y mercadea con ellas". "Un presidente endiosado al que todo le da igual y que solo busca mantenerse en el poder y para eso está dispuesto a jugar con formaciones que buscan destruir las instituciones en las que se basa su propio poder", ha dicho.

"CARRERA PATRIÓTICA"

La portavoz del PSOE, Noelia Cobo, les ha replicado que están "en una especie de carrera por ver quién de los dos -el PP o Cs- es más patriota y constitucionalista y quién tiene la bandera más grande", con proposiciones "oportunistas que en nada ayudan a los ciudadanos y que pretenden insinuar que el Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones institucionales".

En el caso del PP, ha afirmado que intentan "desviar la atención" del "espectáculo de corrupción y delito" con el que están "abochornando" a sus militantes. Ha añadido que el compromiso del PSOE con la Constitución es "claro y contundente", como su respeto a todas las instituciones del Estado, y ha defendido la "normalidad institucional" que rige la relación entre el presidente del Gobierno y el Rey.

Por parte del PRC, grupo mayoritario en el hemiciclo cántabro y socio de gobierno del PSOE, su portavoz, Pedro Hernando, ha ratificado el apoyo de su partido a cualquier iniciativa en defensa de la Constitución, pero ha advertido de la "visceralidad terrible" que suscita este debate y ha señalado que "bipolarizar esta discusión nos hace un flaco favor".

"En este momento no creo que haya ningún valedor de la Constitución y del Rey como jefe del Estado como el primer partido del Gobierno", ha opinado el regionalista, que también ha destacado que los problemas reales de los ciudadanos y lo que les preocupa son la lucha contra el Covid o la recuperación económica.