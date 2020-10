Casa Real.- Más de 350 empresarios, profesionales y exparlamentarios piden al Gobierno que "respete" la Monarquía constitucional

Entre los firmantes figuran Lorenzo Amor (ATA), Rosa Díez (UPyD), varios exministros, decenas de embajadores y dos exdiputados de CiU

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Más de 350 empresarios, profesionales de distintos sectores, catedráticos y exparlamentarios han suscrito un manifiesto en el que piden al Gobierno de coalición que respete la monarquía constitucional y que ponga fin a declaraciones que cuestionan la Jefatura del Estado.

Los firmantes expresan su preocupación por "las dificultades de las relaciones políticas e institucionales por las que atraviesa España, en un momento de extrema gravedad para los ciudadanos debido a la pandemia", y hacen un llamamiento a "la concordia y el respeto constitucional".

En el manifiesto, recogido por Europa Press, se urge a los responsables políticos a "restituir la colaboración leal entre los poderes públicos y a recuperar el respeto debido legalmente entre las instituciones que conforman la estructura de nuestro sistema democrático, factores que han sido esenciales para la convivencia durante las últimas décadas".

BASTA DE DECLARACIONES CONTRA EL JEFE DEL ESTADO

"Apelamos al Gobierno de España para que ponga fin a sus discrepancias internas y evite las divergencias expresadas en declaraciones públicas, en especial las realizadas por algunos de sus miembros contra la Jefatura del Estado, ya que esas manifestaciones vulneran gravemente la voluntad del pueblo español que aprobó la Constitución, en la que se establece la Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado español", subrayan.

También instan al Gobierno a respetar al Rey como "símbolo de la unidad y permanencia del Estado, cuyas funciones constitucionales deben ser facilitadas", y rechaza que Felipe VI sea excluido de actos institucionales en los que su participación ha sido una constante.

Por último, reclaman a todas las instituciones "el máximo respeto a los principios del Estado social y democrático de derecho, en especial al principio de legalidad y exigimos su estricta sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, tal como establece su artículo 9.1".

Entre los firmantes figuran más de 50 catedráticos de universidad, una treintena de embajadores, así como de empresarios, de periodistas, representantes de la cultura y más de un centenar de antiguos parlamentarios y responsables políticos de distintos partidos politicos.

ANTIGUOS MINISTROS, EMBAJADORES, ALTOS CARGOS…

En la relación de firmas figuran, entre otros, los exministros Rafael Arias Salgado (UCD y PP), Ignacio Camuñas (UCD), Marcelino Oreja Aguirre (UCD), Jesús Sancho Rof (UCD), y José Luis Corcuera (PSOE); los ex embajadores Inocencio Arias y Javier Elorza; los empresarios Lorenzo Amor (presidente de la Asociación de Autónomos), Antonio Basagoiti, Paz Barroso y Juan Antonio Bertrán y Caralt; y los cineastas Iñaki Anteta y Antonio Del Real.

También hay ex altos cargos como Soledad Becerrill (exministra, ex alcaldesa y ex Defensora del Pueblo), Francisco Vázquez (exalcalde y exembajador), Enrique Fernández Miranda (exvicepresidente del Congreso y ex secretario de Estado, Ignacio Astarloa (ex secretario de Estado de Interior) y Leopoldo Torres (ex fiscal general).

Y entre los exparlamentarios aparecen, entre otros, Rosa Díez (UPyD), Juan José Laborda (expresidente del senado) , Josep López de Lerma y Jordi Casas (CiU), Fernando Sanz Alonso, Javier Rupérez Rubio, Luis De Grandes, Eugenio Nasarre, Alejandro Cercas y Elena Faba.