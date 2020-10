España.- Ayuso y Almeida piden juntos al Gobierno que anule el estado de alarma: "Los madrileños no podemos ser rehenes"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han pedido juntos al Gobierno central que anule el estado de alarma y han subrayado que "los madrileños no pueden ser rehenes" así como han defendido que "Madrid solo si es libre es Madrid".

"Dinamitar el Estado de Derecho con la excusa del bien común es el camino recto hacia la anarquía y la vuelta a regimenes totalitarios. Desafortunadamente, la manera de actuar del Gobierno de España, con el aval de sus socios, contra Madrid es una sucesión de derechos y libertades individuales y contra las instituciones de nuestra democracia liberal", ha declarado la dirigente madrileña, en una rueda de prensa conjunta desde la Real Casa de Correos.

Según la presidenta, "para la salud política de una nación" es necesario que exista "un consenso mínimo" sobre los principios de "libertad, legalidad y justicia".

"Nuestras medidas sanitarias están permitiendo bajar las cifras de contagio, de hospitalizaciones, de atención hospitalaria, cada día, tal y como nos informan los técnicos de la Consejería de Sanidad y reconoce la Organización Mundial de la Salud", ha declarado

De hecho, el alcalde ha detallado que la incidencia acumulada de coronavirus en la Comunidad de Madrid será este próximo miércoles de aproximadamente 400 por cada 100.000 habitantes, "los mismos datos que la semana del 24 al 30 de agosto", fecha en la que no tenían noticia de que "el Gobierno de la Nación tuviera que decretar el estado de alarma".

"INTERVENCIÓN ATROPELLADA"

Según Ayuso, la "intervención atropellada es la peor decisión que puede tomar el Gobierno en relación con la salud de los madrileños". Para la jefa del Ejecutivo madrileño, "la España prospera y pacífica de los últimos 40 años se construyó desde el entendimiento, el respeto a la ley y la voluntad común y decidida de ser un país mejor".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "la libertad requiere de un marco legal que sea efectivo: normas ponderadas, claras y de obligado cumplimiento". Además, ha hecho hincapié en que se debe acatar los fallos de los tribunales "tanto si son favorables como si no lo son".

La presidenta de la Comunidad ha subrayado que el suyo es un Gobierno "dialogante" no como el central con sus "imposiciones" derivadas de un Consejo Interterritorial, una ayuda que nunca ha llegada para el aeropuerto y las estaciones, con la utilización de la Delegación del Gobierno como tampoco "utilizar el Grupo Covid para dividir".

CAMBIO DE REGLAS

En este punto, Ayuso ha señalado que una falta de dialogo es también "el cambio de reglas inventado" por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para levantar el estado de alarma "sin criterio sanitario alguno". "Se han incrementado las exigencias y nos hemos enterado por los medios de comunicación, en lugar de hacerlo por el Grupo Covid esta misma tarde", ha lanzado.

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, el Gobierno "bajo la falsa manta del dialogo imponen sin escuchar, sin respetar el trabajo de los técnicos". Así, ha censurado que se mire para otro lado y no se haga lo correcto.

Por su parte, el primer edil ha defendido el fin del estado de alarma en dos razones. Por una parte ha indicado que "no se dan los requisitos que estableció el Gobierno central de 500 por cada 100.000 habitantes". Por otra parte, ha indicado que el estado de alarma es un instrumento constitucional y válido "pero extraordinario", por lo que entiende que "hay medios e instrumentos mejores para controlar".

El también portavoz nacional del PP ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez estableció en una incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes el establecimiento del estado de alarma. En este punto ha incidido en que "16 de los 21 distritos están por debajo de la cifra" en la capital.

"Todos sabemos que el tamaño de un distrito de la ciudad de Madrid es comparable a otras ciudades. Salvo Parla, todas las ciudades están por debajo", ha lanzado a renglón seguido.

DEFENSA DE LA LIBERTAD

Ayuso ha remarcado que "Madrid es ese proyecto que algunos buscan destruir y lo es por ser una sociedad abierta, emprendedora y solidaria con el resto de España, leal a las leyes y que alberga orgullosa las instituciones del Estado".

"Madrid es la España dinámica, creativa, y constitucional que ha hecho de la libertad su brújula social, moral y política. No vamos a renunciar a ello porque es la única manera de construir sociedades prósperas", ha declarado.

La dirigente madrileña ha defendido que la libertad "es el bien más preciado que tiene el orden" por lo que seguirán reivindicándola frente a aquellos que pretenden "anularla" para que día a día no se acostumbre, "atropello a atropello", y "narcotizados por los titulares y los problemas cotidianos".

Por ello, ha hecho hincapié en que si los expertos siguen informando sobre la evolución del coronavirus "cada día" volverán a solicitar al Gobierno que anule el estado de alarma, "con el que pretende anular" la autonomía y "poner freno al desarrollo económico y social" de la región.

"Con humildad y con mucha precaución los médicos nos dicen que estamos ganando la batalla al virus y que son nuestras acciones, y no las impuestas por el Gobierno, las que están dando resultados positivos", ha apostillado.

"REHENES DE BATALLAS POLÍTICAS"

José Luis Martínez-Almeida ha lamentado que los madrileños sean en este momento "rehenes de batallas políticas de un Gobierno que entiende que un escándalo ha de suceder a otro, rehenes de un Gobierno que cambia de criterio de forma arbitraria".

Illa ha señalado esta mañana que la incidencia acumulada, que se sitúa por encima de 500 por 100.000 habitantes, debería descender "alrededor de 100" para dar de baja el estado de alarma. "Ha de descender muchísimo antes. Esto lo queremos discutir con ellos. Cuando se cumplan los criterios, se levantará", ha aseverado.

"Eran 500, esta mañana ha dicho el ministro ha dicho 200, o incluso 100. Merecemos que no se cambie el criterio de forma arbitraria. No podemos vivir al albur de que cada día haya un criterio o una cifra distinta. Tenemos la legítima duda de si eso es cierto. No puede ser que si la semana pasada fueran 500, ahora sean 100", ha apostillado a continuación.

Por ello ha pedido "un umbral para todos por igual y con mismos criterios, y no criterios arbitrarios". "¿Por qué Alcalá de Henares sí y el resto de municipios no? Si son 200 casos, le diría que la media de incidencia acumulada en España es de 259, ¿les suscita alguna preocupación que el conjunto de España tenga una media muy por encima también?", ha lanzado.

VOLVER AL DIÁLOGO

Ayuso ha pedido al Gobierno central "volver al dialogo", que se sienten y vean la fórmula de "mejorar al plan de Madrid contra este virus que tan buenos resultados" están dando.

"Estoy convencida de que si unimos las fuerzas, las tres administraciones lo vamos a poder lograr. Funcionará incluso mejor sin hacer más daño todavía a la economía más importante de España. No hay que enfrentar falsamente la salud con la economía", ha declarado.