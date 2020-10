Fútbol.- Joaquín: "Sé que me queda poco, no sé si este año, si otro más..."

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El jugador del Real Betis, Joaquín Sánchez, es muy consciente de que se le agota el tiempo sobre los terrenos de juego y explicó que no sabe si este año será el último como profesional o si jugará otro más, aunque aseguró que seguir jugando le "da la vida" y mientras el equipo vaya bien todo será más sencillo.

Joaquín, de 39 años, bromeó al ser preguntado por su renovación en una entrevista con Radio Sevilla. "Desde arriba están acojonados porque lo ven venir otra vez… No es algo que me preocupe, lo importante es que el equipo siga ahí arriba y eso significa que pueden venir cosas buenas", afirmó el del Puerto.

"¿Para qué dejarlo si sigo jugando? A mí me da la vida esto, sé cual tiene que ser mi rol y la edad que tengo. Siempre se nota la edad. Es un poquito de todo. Yo me siento un afortunado por seguir compitiendo en este Betis que tiene una plantilla con muy buenos jugadores. Es un premio", añadió Joaquín.

El veterano futbolista explicó que su edad "no le hace pensar en nada más". "Ahora es fundamental venir a entrenar como uno más sin pensar en que tengo 39 años. Pero me da la vida el sentirme importante. Me dosifico bastante bien durante la semana. Intento ir de menos a más. Le doy mucha importancia a descansar y recuperar bien", manifestó el capitán.

Además, Joaquín también dijo que será "un año diferente para bien" al ser cuestionado por los objetivos del Betis en esta temporada y también tuvo palabras para su actual técnico, Manuel Pellegrini, del que dijo que tiene las "ideas muy claras". "Tener a un entrenador con caché es importante. Psicológicamente maneja muy bien al grupo y le doy mucha importancia a eso. Es un punto a su favor", sentenció.