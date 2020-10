Fútbol.- Marco Asensio: "Nunca dije que no quería tirar del carro"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El jugador del Real Madrid Marco Asensio aseguró que nunca dijo que "no quería tirar del carro" cuando hace dos años fue destituido Julen Lopetegui como técnico del club blanco y explicó que esta temporada está "más que preparado" para afrontar cuantos retos se pongan por delante.

"Nunca dije que no quería tirar del carro, el que sepa de fútbol entendió mis palabras; estoy más que preparado para esta temporada, por supuesto que quiero ayudar y apoyar a mis compañeros, tengo una ilusión tremenda, hay muchas competiciones y queremos ganarlo todo", indicó Asensio en declaraciones al programa 'El Transitor' de Onda Cero.

El centrocampista mallorquín dijo hace casi dos años, con motivo de aquella destitución, que había "jugadores más experimentados" que debían tirar del carro" en aquel momento, aunque ahora, con más peso en el equipo y más edad, matiza sus palabras.

"A mí claro que me gustaría estar en el once titular y jugar, pero eso es cosa del míster. Me veo igual de bien e incluso mejor que antes de la lesión. Siempre he notado bastante presión, entiendo que la gente espera mucho de mí y lo que quiero es devolver esa ilusión que hay en mí con títulos para el Real Madrid", añadió el balear.

"Cuando recuerdo la lesión se me pone la piel de gallina; te das cuenta al momento de que es grave, pero hasta que no te lo dicen no te lo quieres creer. Entrar al quirófano fue uno de los peores momentos de mi vida, le tenía pánico, nunca había entrado antes…", admitió Asensio, que siempre ha estado muy agradecido a su entrenador Zinédine Zidane.

"Cuando llegué al Madrid en 2016 sabía que tenía que hacer una buena pretemporada para convencer a Zidane, él me dijo que iba a ser titular en la Supercopa de Europa, y que contaba conmigo, así que mejor no pude empezar. Zidane es muy sincero, da mucha tranquilidad y es un gran entrenador que le ha dado muchos títulos al Madrid, cada año se supera. Cuando era niño tenía el poster de su volea en mi habitación", desveló.

En otras cuestiones, el jugador mallorquín dijo que el aplazamiento de la Eurocopa por la COVID-19 le da "tiempo a trabajar más" para ganarse la confianza de Luis Enrique. "Son un poco raros estos días porque hacía mucho que en un parón de selecciones no estaba convocado, pero seguiré trabajando para volver a estar. La selección de Luis Enrique siempre va a ganar, siempre sale a ganar", sentenció.